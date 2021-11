„Jak jsme trénovali? Nijak, byli jsme prostě v karanténě. První trénink jsme měli tento týden v úterý v takovém počtu, který odpovídá fotbalovému klubu,“ stručně pravil Pavel Drsek,

Těžký průběh, ale i karanténa bez jakýchkoliv příznaků. Pozitivní byli neočkování, ale i očkovaní hráči. „V jaké jsme kondici nám ukáže nedělní utkání proti Táborsku. Tři týdny jsme nehráli, bude tam tréninkový výpadek. Uvidíme. Někteří hráči měli těžší průběh, jeden z nich rozhodně není ještě připravený. Hráči, kteří jsou očkovaní a byli pozitivní, museli taky zůstat doma. I když jim nic nebylo. Sám jsem zvědavý, jak na tom budeme,“ přiznal.

Jak vůbec probíhá testování ve fotbalových klubech, kde jsou očkování, ale i neočkovaní hráči?

„Je to jednoduché. Hráči, co mají očkování, na testy nechodí. Ti, co očkování nemají, je absolvují. Když to u nás propuklo, museli na testy všichni. Půlka pozitivních hráčů je po očkování, měli jsme to prostě takové namíchané,“ pokrčil Drsek rameny.

Samotný varnsdorfský trenér měl negativní test. V krátkosti vzpomněl na svou zkušenost s koronavirem. „Přesně před rokem mi vyšel pozitivní test. Defacto mě nic nebylo. Kdyby jsem neslyšel slovo koronavir, tak jsem měl zastydlou rýmu. Nic víc. Přesto jsem musel být doma a nemohl pracovat. Tehdy jsem ještě dělal v Teplicích,“ zavzpomínal.

Na aktuálně osmý tým tabulky čeká opravdu našlapaný listopad. Během 21 dní sehraje Varnsdorf celkem šest zápasů. Krom druholigových bitev čeká na tým z Kotliny zápas MOL Cupu na půdě prvoligového Jablonce. „Je jasné, že hráči raději hrají, než trénují. To není žádné tajemství. Je lepší hrát zápasy, než mít dvoufázové tréninky. Uvidíme, jak na tom budeme. Nemohli jsme hrát dvě soutěžní utkání. Bude důležité, jak rychle se do toho dostaneme. V týdnu jsme měli tréninky na taktické bázi, nedělám si iluze, že si hráči všechno pamatují. Je potřeba jim to oživit, aby věděli, co mají na hřišti dělat. Jak to bude vypadat na hřišti se dozvíme už v neděli,“ usmál se varnsdorfský kouč.

Situace kolem koronaviru začíná připomínat minulý rok. Může se tak stát, že dostat se na varnsdorfský stadion nebude pro fanoušky jen tak lehké. „PCR testy se budou platit, takže za mě krom očkovaných na fotbal prostě nikdo chodit nebude. Manželka ráda chodí na koncerty. Ale nebude chodit čtyřikrát do měsíce, protože si nebude chtít platit za jeden test tisíc korun. Samozřejmě bych byl rád, kdyby na zápasy chodilo co nejvíce lidí, ale bojím se, že si lidé nebudou chtít za testy platit,“ dodal Pavel Drsek.

Hned šest zápasů čeká na fotbalisty Varnsdorfu v listopadu. Tuhle porci utkání sehrají od 7. do 28. listopadu.



Neděle, 7. listopadu: Táborsko – Varnsdorf (14)



Čtvrtek, 11. listopadu: Jablonec – Varnsdorf (MOL Cup, 15)



Neděle, 14. listopadu: Líšeň – Varnsdorf (14)



Neděle, 21. listopadu: Varnsdorf -Prostějov (13.30)



Středa, 24. listopadu: Varnsdorf – Opava (13.30)



Neděle, 28. listopadu: Žižkov – Varnsdorf (10.15)