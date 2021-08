Varnsdorf hostí nováčka. Rád by prodloužil bodovou šňůru

Tři zápasy jsou neporaženi. V tomto trendu by rádi pokračovali i v neděli. Fotbalisté Varnsdorfu na domácí půdě přivítají nováčka z Vyškova. Severočeši chtějí tři body, kterými by potvrdili dobrý vstup do druholigové sezony.

Pavel Drsek, trenér FK Varnsdorf. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Pro nás je určitě lepší hrát proti týmu, kterého známe. Vyškov se dosud ukázal jako soupeř, kterému se dávají těžko góly. Zápas bude určitě o trpělivosti a proměňování šancí. Postrádat budeme určitě Vaška Pence, který si v Příbrami na rozcvičení natrhl vazy v kotníku,“ řekl Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu. Papírovým favoritem jsou přesto domácí, kteří jsou se sedmi body šestí. Vyškov, který hraje domácí zápasy v Drnovicích, je zatím poslední. Dosud vybojoval jediný bod. Tým z Moravy má navíc problémy a marodkou. „Řešíme, koho dát na hrot, protože teď nemáme k dispozici ani jednoho klasického útočníka. Ze zápasu s Táborskem přibyli mezi zraněné další dva útočníci, kteří se vystřídali v základu. Musíme připravit nějaké náhradní řešení, překvapení. Čekám v jakém stavu budou v neděli Cabadaj a Klesa. Děláme všechno proto, aby mohli jít alespoň na lavičku. Do základu určitě ne, netrénovali čtrnáct dnů, takže bychom je použili podle vývoje zápasu jen na nějakou pasáž v závěru,“ sdělil trenér Vyškovanů Jan Trousil. „Varnsdorf je velice poctivé mužstvo, které hraje podobným stylem jako Táborsko 4 – 2 – 3 – 1. Tým výrazně zvedl příchod útočníka Bojana Dordiče. Dal už čtyři góly. Pomohl otočit zápas se Žižkovem, dva góly dal béčku Sparty a teď skóroval i v Příbrami. Střelecky ho doplňují záložníci, myslím, že všech osm branek dali jen ofenzivní hráči. Spoléhají na rychlé brejky, které jim tedy nemůžeme dovolit. Věřím, že kluci budou pokračovat ve výkonech, které předváděli ve všech čtyřech zápasech, ale s daleko jinou produktivitou,“ zdůraznil kouč MFK. Utkání se hraje v neděli od 17 hodin na stadionu v Kotlině.