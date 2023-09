Tak ani v devátém kole to neklaplo. Fotbalisté Varnsdorfu doma jen remizovali s Chrudimí 3:3 a stále čekají na první letošní vítězství. Se čtyřmi body zůstávají na dně ligové tabulky.

Varnsdorf (černá) doma remizoval s Chrudimí 3:3. | Foto: Tomáš Secký

Přes šest stovek diváků vidělo dramatické utkání, ve kterém se skóre přelévalo z jedné strany na druhou. „Už je pravidlem, že když hrajeme s Varnsdorfem, tak padají branky. Pro diváky je to určitě zajímavé, pro trenéry už je to trochu horší. Mrzí mě hlavně ty chyby, které předchází obdrženým brankám. Někdy jsou až neuvěřitelné. Druhý zápas venku jsme vedli 3:2 a opět z toho je bod. Před zápasem bych ho bral, teď ale nevím, zda má být spokojený. Neodehráli jsme špatné utkání, až na ty zmíněné chyby. Škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce,“ pravil trenér Chrudimi Radek Kronďák.

Varnsdorf dostal do vedení ve 4. minutě Firbacher, těsně před poločasem vyrovnal Míka. Po změně stran sice rychle vrátil domácím těsný náskok opět Firbacher, jenže hosté díky dvěma trefám Hufa skóre otočili. Alespoň bod Varnsdorfu zajistil v 81. minutě Samko.„Jsme zklamaní, doma jsme chtěli už konečně vyhrát. Dostat doma tři branky je naše chyba. Jsme samozřejmě rádi, že padají góly, ale radši bych bral vítězství. Musím pochválit Chrudim, předvedla tady dobrý fotbal. Pro diváky to jistě bylo atraktivní, jednou jsme vedli my, pak Chrudim. Pro nás je to bohužel spravedlivá remíza,“ smutně pravil Miroslav Holeňák, kouč Varnsdorfu.

Oba trenéři se ještě vyjádřili k vyrovnávací brance Chrudimi ze 43. minuty, kdy pomezní rozhodčí signalizoval postavení mimo hru. Hlavní sudí Zaoral ale nechal hru pokračovat a branku uznal.„Teď už to řeším v klidu, ale když se to stalo, tak jsem tam vlétl. Musíme se poučit z toho, že se hraje až do hvizdu hlavního rozhodčího, byla to naše chyba. Hráče to samozřejmě ovlivnilo. Pan rozhodčí se nám pak omluvil a přiznal, že udělal chybu. Musíme to prostě brát, takový je život,“ podotkl Holeňák.

„Asi jsem to ještě neviděl. Ale hraje se do té doby, než hlavní rozhodčí pískne. Uznávám, že to domácí hráče ovlivnilo. Když jsem viděl zvednutý praporek, otočil jsem se a už jsem na to ani nekoukal,“ dodal Kronďák.

FK Varnsdorf - MFK Chrudim 3:3 (1:1)

Branky: 4. Firbacher, 49. Firbacher, 81. Samko – 43. Míka, 65. Huf, 74. Huf. R: Zaoral – Pfeifer, Lakomý. ŽK: Ambler, Holeňák, Kouřil - Míka, Látal. Diváci: 611.

Varnsdorf: Vaňák – Ambler, Kubista, Kouřil (C), Švanda (78. Kosař) – Kříž (83. Rudnytskyy), Samko – Zálešák, Stránský (78. Podzimek), Gembický (66. Dufek) – Firbacher (66. Hodek).