Na hřiště přišel dvacet minut před koncem a stal se skvělým náhradníkem. Díky trefě Dominika Gembického totiž fotbalisté Varnsdorfu vybojovali v Příbrami bod za remízu 2:2 a natáhli sérii bez porážky na pět zápasů.

Dominik Gembický trefil bod proti Příbrami. | Foto: Tomáš Secký

„Je to bod z venku, který bereme. Myslím, že vývoji zápasu remíza i odpovídá. Jinak to byl samozřejmě těžký zápas na těžkém terénu. Myslím, že jsme v rámci možností hráli tak, jak jsme chtěli,“ ohlédl se za posledním zápasem Dominik Gembický.

Ten srovnal v 87. minutě. „Nabíhal jsem na dlouhý balón, který Fišlik odvrátil. Ale přišla tam hned ztráta, po které mi to Podzim prostrčil mezi obránci. Já chtěl jen dát ránu na přední, což mi vyšlo,“ popsal svou druhou trefu v aktuální sezoně.

Tým z Kotliny v posledních pěti zápasech neprohrál a posbíral devět bodů. Co je podle 24letého záložníka jinak? „Změnilo se srdce v zápasech. Momentálně tím žijeme nejvíc, v celé sezoně. Jsou tam emoce, poctivost, obětavost. Přidali jsme hlavně zkušenost a chytrost. To nám, podle mě, pár bodů vzalo,“ pokýval hlavou.

Ačkoliv Varnsdorf neprohrává, parta trenéra Miroslava Holeňáka opět spadla na dno tabulky. Důvod? Výhru zapsal Prostějov i Sparta B. „Situace není dobrá od začátku sezony. Víme, že i když máme teď trochu lepší období, tak není konec ani podzimní části a nemůžeme se uspokojit. Chceme pokračovat ve výkonech, které podáváme. Věříme, že budeme šplhat tabulkou nahoru,“ burcuje celý tým.

Gembický přišel do Varnsdorfu v létě ze Slovanu Liberec. Ve druholigovém týmu si rozhodně nestěžuje. „Jsem spokojený, mám tady trenéry, které znám. Parta je taky skvělá,“ zdůraznil. Právě s hlavním trenérem Miroslavem Holeňákem už má společné zážitky. „Známe se už od dorostu. Chce hrát fotbal, nutí nás hrát odvážně a po zápasech s každým individuálně promluví,“ konstatoval.

Holeňák působí velmi sympaticky, pokorně a skromně. „Věřím, že na vás tak působí. Ale věřte mi, že když je potřeba, umí i dost křičet,“ zasmál se mladý fotbalista.

Ačkoliv je jediný severočeský zástupce ve druhé lize poslední, nepříjemné čekaní na první výhru skončilo. „Bylo to psychicky těžké, hlavně proto, že některé zápasy jsme proste měli zvládat za tři body. Teď už jsme to prolomili, Věřím, že v tom budeme pokračovat,“ kouká Gembický pozitivně do dalšího programu sezony.

Konkrétní fotbalové cíle si ale nedává. „Chci hrát co nejvíce minut, dávat góly nebo na ně přihrávat a makat. Hlavně se ale chci fotbalem bavit. A jestli se mi pak podaří někam prorazit? To je ve hvězdách,“ dodal na závěr.