Dvacetiletý Filip Brdička je odchovancem MFK Nové Město nad Metují, v roce 2018 přestoupil do Pardubic, kde svými výkony pomohl dorostu ke stříbrným i bronzovým medailím v nejvyšší dorostenecké soutěži. V lednu letošního roku pak s pardubickým klubem podepsal kontrakt, který potrvá do roku 2026. Během své kariéry nastoupil i do několika reprezentačních utkání.

Do Varnsdorfu přichází s jasným cílem. Posílit útočné řady. „Už v průběhu letních měsíců jsme s agentem řešili, že by pro mě bylo nejlepší jít na hostování do druhé ligy, abych měl větší herní vytížení a získal další zkušenosti. Nakonec se to zvládlo uskutečnit a jsem ve Varnsdorfu, jsem za to moc rád. Od hostování očekávám, že odehraji co nejvíce minut a pomohu týmu vstřelenými góly či asistencemi,“ řekl novic Filip Brdička.

„Do konce podzimní části bude Filip působit na hostování ve Varnsdorfu. Tak, jak si drtivá většina prvoligových fotbalistů musí projít druhou ligou, stejné je to i u Filipa. Chceme, aby se nám do ligy vrátil silnější,” říká sportovní ředitel FKPCE Vít Zavřel.

Zdroj:fkvarnsdorf.cz