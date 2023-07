Tepličtí vyhráli 4:0, hosté ze Šluknovského výběžku se dostali na dostřel brankáři Tomáši Grigarovi jen minimálně. „V první půli vůbec, ve druhé to bylo lepší. Ale koncovku a to, jak se do ní dostáváme, musíme zlepšit. Každopádně jsem rád za takovou generálku. Hodně nám ukázala, především negativního, i když tam byly i některé dobré věci."

Kromě ofenzivy, která bude postrádat hráče, kteří v minulé sezoně dali okolo dvaceti gólů, trápí „Vanďák" i obrana. „Ta se nám také rozpadla. Vlastně se nám rozpadlo celé mužstvo. V Teplicích tam bylo plno chyb, první gól jsem si třeba dali sami. A ve druhé půli jsme mohli dostat další dva."

Pro Holeňáka není jednoduché nyní se svými svěřenci pracovat. Oproti minulé sezoně, v níž byl Varnsdorf štikou druhé ligy, téměř nezůstal kámen na kameni. „Máme úplně nový tým, sehráváme se. Drhne nám to, ale snažíme se tým co nejlépe vyladit. Co se týče útoku, tak tam ale máme teď typy hráčů, kteří jsou hladoví po gólech, třeba Samko, Hodek, Firbacher nebo Stráský. Od nich si slibujeme, že se budou trefovat."

Obrana? Pryč jsou Zbrožek či Richter a další hráči. „To se nedá nic dělat, taková je situace, jinou možnost nemáme. Snažíme se to dělat nejlépe, jak to dělat umíme. Uvidíme, na co to bude stačit," vyhlíží Holeňák start podzimu.

Před týdnem jeho tým rozdrtil béčko Jablonce 6:0, nyní padl v Teplicích 0:4. Ani z jednoho výsledku nedělá varnsdorfský kouč unáhlené závěry. „Stejně jako jsem po Jablonci nelétal v oblacích, tak ani teď nejsem dole. Zrcadlo bude až druhá liga, až budeme mít soupeře sobě rovného. Po Teplicích to vypadá, že na tu soutěž nemáme, ale myslím si, že tomu tak není. Jsme sice při zemi, ale uvidíme. Třeba si narazíme hubu, ale opravdu děláme, co můžeme," usmívá se trenér, jehož lákaly ostatní kluby. „To je pravda, ale konkrétní nabídka na stole nebyla. Já to vůbec neřeším, vůči panu majiteli Gabrielovi tu mám dluh, to on mi dal šanci. Chci mu ten dluh splatit."