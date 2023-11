Posledních šest zápasů neprohráli, díky tomu utekli ze dna a budou přezimovat na čtrnáctém místě druholigové tabulky. Veselo tak ve fotbalovém Varnsdorfu rozhodně není, na jaře čeká skromný tým ze severu Čech tuhá bitva o záchranu.

Sestřih utkání Varnsdorf - Opava 2:1. | Video: FK Varnsdorf

Trenér Miroslav Holeňák ale věří, že si formu z konce podzimu přenesou jeho svěřenci do jarních bojů. „Byl to těžký podzim, nehráli jsme vůbec špatný fotbal, ale dlouho to nepřinášelo výsledky,“ řekl kouč FK Varnsdorf.

Pane trenére, jak hodnotíte podzimní část druhé ligy z pohledu vašeho týmu?

Bohužel to nemůžeme hodnotit vůbec povedeně. Samozřejmě jsme rádi za ten podařený závěr. Byli jsme už v situaci, kdy nás každý odepisoval. Málokdo věřil, že se vrátíme do hry. Pořád jsme na tom tabulkově špatně. Hrajeme o záchranu, nemáme vyhráno, jsme tam stále namočeni. Na jaře nás čeká pěkná fuška, bude to opravdu těžké. Prošli jsme si těžkou situací a zvedli jsme se ze dna. Víme, že nikdo nebude chtít sestoupit, my se na to musíme pořádně nachystat.

Kubista načal Opavu. Byli jsme mrtví, teď lehce dýcháme brčkem

Herně jste se prezentovali velmi dobře, ale na první výhru jste čekali opravdu dlouho…

Je to pravda, herně to nehodnotím vůbec špatně, nepředváděli jsme vůbec špatné výkony. Hrou jsme podle mě nenudili. Je potřeba to vyvážit, na co nám bude dobrá hra, když budeme poslední. Doma jsme ztratili hodně zápasů v posledních minutách, bodovat jsme podle mě měli třeba v Brně. Výsledky byly dlouho flustrující. Postupně jsme se zvedali. Věřím, že na jaře budeme silnější. Hlavě ve výsledcích.

Nejste nakonec smutný, že ten podzim skončil, když jste šest zápasů neprohráli?

Na jednu stranu ano, na druhou stranu člověk neví, jak by to pokračovalo. Třeba by se něco stalo a my bychom začali zase prohrávat. Jak se říká, v nejlepším se má skončit. My jsme to zakončili výhrou, to je samozřejmě příjemné. Je dobré, že nejsme na sestupových příčkách, Vánoce tak budou klidnější. Pak ale musíme začít pracovat tak, abychom se sestupu vyhnuli. Musíme mít motivaci a ještě vyšší nároky a ambice.

Poprvé jste vyhráli ve 13. kole v Kroměříži. Zlomil tenhle zápas podzimní vývoj?

Byli jsme v situaci, kdy už to bylo vyloženě o výsledku. Tu výhru už jsme nutně potřebovali. V Kroměříži se to zlomilo výsledkem, ale jak jsem řekl, už předtím jsme hráli dobře. Doma jsme skoro porazili první Vyškov, to kluky nakoplo. Viděli, že můžou porazit každého. Pak přišel ten bláznivý zápas proti Jihlavě, kdy hrál soupeř o devíti, přesto v nastavení vyrovnal. Podle mě tedy přišel ten podzimní zlom právě v utkání proti Vyškovu.

Jak jste podzim prožíval vy, jako trenér?

Byl to samozřejmě těžký podzim. Mám výhodu, že to můžu probírat s kamarády, rodinou a samozřejmě mými kolegy v realizačním týmu Petrem Papouškem a a Radkem Porcalem. Ale krásně to řekl můj kamarád ze základky Péťa Fišar, který působí v pražské Dukle.

A co vám tedy řekl?

Říkal, že v minulé sezoně jsme si pluli po klidném moři, byla to opalovačka na sluníčku. Teď jsme v bouři, hází s námi vlny. Pod hladinou jsou žraloci a čekají, jestli k nim spadneme.

No, to je docela trefné, viďte?

Ta voda se trochu uklidnila, ale pořád nejsme venku. Pro mě je to dobrá zkušenost. Není to poprvé, co pracuji pod tlakem. Člověk pozná správné charaktery. Ale jak to řekl Ivan Hlinka, hlavně se z toho n……!

Zdroj: FK Varnsdorf

Neměl jste během podzimu myšlenky na rezignaci?

Dobře to řekl Zsolt Hornyák – já můžu být za pět minut sbalený a půjdu dál. Přemýšlel jsem o tom, říkal jsem to i panu Gabrielovi, šéfovi klubu. On mě ale podržel a říkal – dělej to, co nejlépe umíš, ono se to zlomí. Zlomilo se to, ale stále mám vztyčený prst. Na druhou stranu jsme se dokázali vyhrabat z největší krize a já věřím, že kdyby se to stalo na jaře, tak to zase zvládneme.

Takže věříte, že se třeba nebude opakovat ten zpackaný zápas s Jihlavou?

Těch zápasů bych mohl vyjmenovat více. Jihlava nám udělala hodně bolavou ránu. Věřím, že jsme se z toho poučili, proti Příbrami a Žižkovu jsme to uhráli daleko lépe. Ale zase v posledním utkání proti Opavě jsme si koledovali o vyrovnání. Doufám, že jsme v tomto směru zkušenější, a že se to ve druhé polovině nestane. Nebo se to nestane tak často.

V létě prošel váš kádr velkou bouřkou. Hádám, že v zimní pauze to bude klidnější, ne?

Rozhodně nečekám nějaké velké změny. Hostování končí Švandovi, který se vrací do Teplic. Pokud tam zůstane, bude to pro nás velké oslabení. Celkově si myslím, že by měli přijít dva hráči, jeden do ofenzivy a jeden do defenzivy.

FOTO, VIDEO: Kotlina jásá! Varnsdorf udolal Opavu a nebude přezimovat poslední

Útočník Filip Firbacher, který je u vás na hostování z Hradce Králové, má zastavenou činnost. O co jde?

Před lety se zapletl do aféry, kde se mělo ovlivnit jisté utkání. Já si počkám na rozhodnutí odpovědných orgánů. Pro nás je důležité, zda bude hrát a nebo bude mít dál pozastavenou činnost. Takže čekáme, jak to dopadne. Filip s námi normálně trénuje, jen nemůže hrát zápasy.

Vy stále ještě trénujete, viďte?

Ano, normálně trénujeme, máme to do 2. prosince. Hrajeme ještě přátelský zápas proti České Lípě, 3. prosince máme rozlučku. K prvnímu zimnímu tréninku se sejdeme 3. ledna. Hráči budou mít desetidenní volno, dostanou samozřejmě své individuální plány, které budou muset plnit.

Jak bude prožívat pauzu sám Miroslav Holeňák?

Uvidíme, zda si nepojedeme zalyžovat na hory. Pocházím z Moravy, takže určitě zamíříme do Zlína navštívit babičky a dědečky.

Už jsem se ptal vás, jak těžký podzim to byl. Jak těžký byl pro šéfa klubu Vlastimila Gabriela?

Pan Gabriel to hodně prožíval, byly chvíle, kdy se hodně trápil. To mě na tom nejvíce mrzelo. Fotbalem žije, je to pro něj všechno. Naše špatné výsledky mě neštvaly kvůli Holeňákovi, ale právě kvůli němu. Myslím si, že to celkově zvládl s grácií. Nakonec utěšoval on mě (smích). Jak už jsem jednou řekl, v 90 procentech jiných klubů bych už asi byl vyhozený. Měli jsme špatné výsledky, ale on mi dál věřil a nepropadl panice. Ale nebudeme to hodnotit v půlce sezony, pobavíme se o tom v květnu. Já věřím, že to dopadne dobře.

Na konec jedna smutná záležitost. Při posledním zápase s Opavou přiletěla zpráva, že zemřel bývalý hokejový brankář Roman Čechmánek. Jak jste to vnímal?

Byl to samozřejmě šok, byl to pořád mladý kluk. Nikdo to asi nečekal, rozhodně mu nepomohly ty jeho průsery. Hodně stresu prostě nepomáhá nikomu. Když to trochu zlehčím, tak v době, kdy chytal ve Vsetíně, mě hrozně štval. Já fandil samozřejmě Zlínu, vyslechl si tam od nás hodně nadávek. Hned jsem si vzpomněl na to, jak před třemi roky nečekaně umřel bývalý zlínský fotbalista Jaroslav Švach. To mě hodně zasáhlo, byl jsem z toho zdrcený. Je to pro nás ale poučení. Je potřeba být v klidu, protože stres dokáže opravdu hrozné věci.