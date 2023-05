Fotbalisté Varnsdorfu doma nezvládli důležitou bitvu proti Vyškovu. V přímém souboji o třetí místo v druholigové tabulce prohráli 1:3, navíc se jim do dalšího utkání proti Spartě B vykartovali tři hráči.

Varnsdorf doma podlehl Vyškovu 1:3. | Foto: Tomáš Secký

Vyškov začal utkání nejlépe, jak mohl. Přicházející diváci ještě nestihli pořádně usednout na sedačky a Vaňák už lovil míč ze sítě. Vintr získal míč na polovině hřiště a vysunul Bienvenue Kanakimana, který z úhlu otevřel skóre utkání. Varnsdorf poté převzal otěže hry a po deseti minutách dokázal odpovědět. Osmančík prostrčil míč do malého vápna, kde ho Kinský nezasáhl ideálně, a tak se k němu dostal Abdullahi Tanko, který razantní střelou vyrovnal – 1:1.

Důležitý milník ve hře přišel ve 28. minutě. Matěj Kubista za cenu červené karty zastavil únik Bayoa a poslal své spoluhráče do deseti. Ten od té doby tahal za kratší konec. Vyškov byl častěji na míči, ale ve zbytku první půle si další šanci nedokázal vypracovat a do kabin se šlo za nerozhodného stavu.

Miroslav Holeňák udělal do druhé půle změnu v defenzivě. Ze hry odešel Kurka, kterého nahradil Švanda. Územní převaha Vyškova byla s narůstajícími minutami znát. Prolomit domácí obranu se mu ale podařilo až deset minut před koncem hrací doby. Ramathan Musa se prosadil po rohovém kopu hlavičkou. Narůstající frustrace domácích hráčů vyústila v další červenou kartu. Marek Richter si po dvou zákrocích vysloužil žluté karty a šel také předčasně do sprch. Na hřišti se poté ještě víc přiostřilo a emoce byly znát. Byť chtěl Varnsdorf s výsledkem ještě něco udělat, vyškovský Fandje Touré v druhé minutě nastavení rozhodl o osudu utkání z rychlého protiútoku.

Trenéři po utkání:

Jan Kameník, MFK Vyškov: „Dobře jsme do utkání vstoupili a dali gól. To nás povzbudilo. Věděli jsme, jakou kvalitu a sílu v ofenzivě má Varnsdorf. Bohužel domácí rychle vyrovnali, začalo se tedy od začátku. Další průběh ovlivnilo vyloučení domácího hráče. Varnsdorf se soustředil na defenzivu a spoléhal na rychlé brejky. My jsme více drželi míč a měli více šanci. Když jsme dali druhý gól, tak jsem věřil, že už to uhrajeme. Pak šli domácí do devíti, to už bylo jasné. Kluky musím pochválit, převedli zodpovědný výkon. Vítězství bereme všemi deseti. Musím pochválit také Honzu Trousila, je vidět, že tady odvedl dobrou práci, ta výhra jde také za ním. Ocenil bych také hru Varnsdorfu a jejich trenéra Míru Holeňáka. Hrají dobrý a atraktivní fotbal.“

Miroslav Holeňák, FK Varnsdorf: „Děkuji Honzovi za chválu. Je sympatické, že ocenil také Honzu Trousila. My jsme prohráli zaslouženě, bylo naší chybou, že jsme se nechali vyloučit a šli do deseti. Bohužel jsme nepředvedli takový výkon, který by stačil na body. Pak jsme se samozřejmě museli spoléhat na obranu a brejky. To se nám ale nepodařilo. Vyškov si to dobře pohlídal, do šancí se nepouštěl. V závěru jsme si ten kalich hořkosti vypili až do dna. Ta druhá červená byla naprosto zbytečná. Navíc se nám vykartoval i Ondra Bláha, takže jsme do dalšího zápasu minus tři hráči.“

FK Varnsdorf - MFK Vyškov 1:3 (1:1)

Branky: Tanko - Kanakimana, Ramathan, Touré. R: Dorušák. ŽK: 2:4. ČK: Kubista, M. Richter (oba V), 415 diváků.

Varnsdorf: Vaňák – Richter, Kubista, Kouřil, Kurka (46. Švanda) – Zbrožek, Bláha (C) – Schön (71. Dufek), Samko (77. Ondráček), Osmančík (71. Ludvíček) – Tanko.