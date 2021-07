"Dneska to zhodnotím jednoduše, protože v pátek měli kluci hodně vydatný trénink, hodně se běhalo, takže kluky bolely nohy. Dneska toho měli kluci dost, rozložili jsme síly na všechny hráče, protože v pátek dostali hodně do těla. Ale myslím si, že zápas splnil účel, dali jsme dva góly," hodnotí duel asistent trenéra Zdeněk Klucký.

Do přípravy s A týmem se v týdnu zapojili také Vojtěch Werani a Partik Kinčl z B týmu. Dnes si proti Varnsdorfu poprvé zahráli v áčku pod vedením trenéra Petra Rady. "Jsou to mladí kluci, trénují s námi a byl to jejich první přátelák. Zatím se jeví dobře, proto jsou s námi v týmu. Jak se budou jevit dál bude záležet na nich."

"Dnešní zápas jsme hlavně v prvním poločase sehráli velmi dobře, jen tomu chyběla jedna důležitá věc a to je střílení gólů. Do 20.minuty jsme měli tři tutovky a to s tak kvalitním soupeřem nelze. Do druhé půle jsme prostřídali a hra nám trošku opadla, i když musím říct, že se kluci snažili a bojovali, bohužel jsme v rozehrávce špatně přihráli a tím jsme Jablonci darovali druhý gól," měl jasno Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu.

"Do zápasu nastoupil poprvé Žák,který s námi už trénuje od začátku, ale jelikož měl zlomený nos, tak mohl naskočit až teď. Dále Moravčík, který si vyhodil rameno a museli jsme ho vystřídat. Začal s námi ještě s námi trénovat i Radim Černický, také u něho uvidíme, v jakém světle se ukáže. A dnes se na pár minut na hřišti ukázal další exotický hráč, z Kostariky John Sandi Madrigal," prozradil Drsek.

Ve středu hraje Varnsdorf proti celku FK Přepeře. Zápas startuje v Chrastavě od 17.30. "Ve čtvrtek skončili hráči Kočka, Stružinský, Bulejko, Zukal. U Vlastíka Šmalcla potřebujeme, aby hrál někde nižší soutěž, protože je to pro něho velký skok a potřebuje si zvykat na dospělý fotbal. Stále tak do týmu hledáme vhodné hráče, abychom zvýšili kvalitu týmu."

FK Jablonec - Varnsdorf 2:0 (1:0)

Branky: Kratochvíl, Martinec.

FK Varnsdorf: Vaňák (A. Richter)- M. Richter (Černický), Zbrožek, Heppner- Schön (Kubr), Bláha (Ondráček), Žák (Kubista), Moravčík (Lauko)- Pajkrt (60- John), Velich (Šimon), Kocourek.