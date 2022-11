Varnsdorf vlétl do utkání jako uragán a od úvodních minut diktoval tempo hry. Hned ve čtvrté minutě vidělo 585 diváků pohlednou akci vedenou Schönem, který potáhl míč po lajně a odcentroval na hranici malého vápna, kam si seběhl Ondráček a hlavičkou orazítkoval brankovou konstrukci. Po deseti minutách hry si slibný pokus připsal Radosta, který si míč navedl na střed hřiště a vystřelil jen těsně mimo tři tyče. Hned na to z další akce pálil šajtlí Schön, ale i jeho Floder vychytal.

Skóre se tak poprvé měnilo až v samotném závěru prvního poločasu. Ve 42. minutě udeřil Varnsdorf ze standardní situace poté. Ondráček našel na přední tyči Kristiana Zbrožka, který hlavičkou poslal míč na zadní tyč – 1:0.

Chrudim udělala do druhého poločasu jednu změnu v sestavě. Hřiště opustil Záviška, kterého nahradil Juliš. Hosté byli najednou aktivnější a bylo jich plné hřiště. V 50. minutě se k zakončení po rohovém kopu dostal Míka, tečovaný pokus ale skončil pouze na spojnici. Chrudim se radovala po hodině hry ze standardní situace. Centr na zadní tyč vrátil do „kotle“ Hašek a ve skrumáži hráčů se nejlépe zorientoval Petr Juliš, který propálil vše, co mu stálo v cestě.

Chrudim otočila vývoj zápasu v 77. minutě. Opět po standardní situaci. Na centr do malého vápna si naběhl střídající David Látal a razantní střelou pod břevno zvýšil na 1:2. Domácí po obdržené brance nesložili zbraně a hnali se za vyrovnáním. V 80. minutě se dokázal prosadit z třiceti metrů Denny Samko, jehož pokus, který byl spíše centrem, než střelou, skončil až překvapivě v síti – 2:2.

Hosté mohli strhnout vedení na svou stranu v 82. minutě. Z nenápadné kombinace mohl rozhodnout Juliš, tomu se ale zamotal míč mezi nohy a laxním pokusem minul odkrytou svatyni. V Kotlině se tak body nakonec dělily. Varnsdorf poskočil zpět na třetí místo, Chrudim je pátá.

FK Varnsdorf - MFK Chrudim 2:2 (1:0)

Branky: 42. Zbrožek, 80. Samko – 62. P. Juliš, 77. Látal. R: Ulrich – Černoevič, Cichra. ŽK: Zbrožek, Ondráček, Kouřil - Kejř, Skwarczek. Diváci: 585.

FK Varnsdorf: Vaňák – Richter, Kouřil, Kubista, Radosta – Bláha, Zbrožek (62. Michal) – Ludvíček (77. Samko), Ondráček (77. Rudnytskyy), Schön – Tanko (86. Vachoušek).