Varnsdorf chce v Příbrami potvrdit výsledkovou pohodu

Vyhráli poslední dva zápasy v lize, navíc v týdnu hladce proklouzli do dalšího kola MOL Cupu. Fotbalisté Varnsdorfu jsou aktuálně ve výsledkové pohodě. Chtěli by to potvrdit ve 4. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, kdy se v sobotu od 17 hodin představí v Příbrami.

Pavel Drsek, trenér FK Varnsdorf. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Příbrami se ten tým malinko rozpadl, rozdíloví hráči jim odešli. Přesto tam mají zkušené kluky, kteří hráli první ligu. Musíme být ostražití. Dvakrát jsme vyhráli, soupeř dvakrát prohrál. Pořád je to tým, který hrál minulý rok nejvyšší soutěž. Nebudou nechávat nic náhodě. Příbram má tradičně nebezpečné standardní situace. Na to si musíme dát pozor,“ má jasno Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu. Jeho tým je na vítězné vlně. V lize porazil Žižkov (2:1) a Spartu B (3:1). V pohárové soutěži pak přejel divizní Neratovice 4:0. „Jsem rád, že jsme poslední tři utkání zvládli. Po porážce v Jihlavě jsme byli všichni hodně rozladění. Nechtěli jsme tam prohrát, ale výkon nebyl odpovídající. Nezvládli jsme to výsledkově, ani herně. Proti Žižkovu se tým semkl, proti Spartě jsme měli štěstíčko. Co se týče poháru, jsem rád, že se tam protočil prakticky celý kádr,“ usmál se. Hladká výhra v Neratovicích. Varnsdorf jde v poháru dál Přečíst článek › Ve varnsdorfské ofenzivě řádí Bojan Dordič, který v posledních třech zápasech vstřelil čtyři branky. „Bojan může hrát na všech ofenzivních pozicích. Je obrovsky důležité, že má zkušenosti z první ligy. To je v té druhé znát,“ zdůraznil. Radost mu dělá i výkony brankáře Adama Richtera. I když ne všechno bylo zalité sluncem. „Já bych byl radši, kdyby brankáře hodnotil náš trenér golmanu Radek Porcal. V Jihlavě jsme nebyli spokojení s nikým, včetně Adama. Proti Žižkovu nás ale podržel, za stavu 0:1 chytil Viktorce tutovku. Proti Spartě tam měl několik excelentních zákroků. Adam tým podržel v ten správný moment. Pokud prohráváte 0:3 a brankář vám chytí tři tutovky, je vám to k ničemu,“ podotkl Drsek, který vzápětí dodal: „Co se týče absencí, tak tam máme dlouhodobě zraněné hráče. To se nemění.“