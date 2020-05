Hosty dostal do vedení ve 12. minutě Vlkanova, po hodně hry z penalty sice domácí Kouřil vyrovnal, ale v 71. minutě Mejdr rozhodl o výhře favorita.

Jak se dlouhá pauza na hráčích projevila?

Oproti generálce s Jabloncem (1:2) se hra zlepšila, až jsem byl sám příjemně překvapený. Nepřesností bylo méně, ale stále máme na čem pracovat. Doufám, že forma bude mít dál vzestupnou tendenci.

Hradec útočí na postup, naplnil vaše očekávání?

Určitě. Pro nás byl Hradec Králové už před soubojem velké mužstvo, má velký rozpočet, osu týmu, střelce Vlkanovu.

Právě on vám dal na začátku gól…

A přitom jsme se na něj chystali. Víme, že je střelec a branky dávat umí.

Nepomohla vám ani početní výhoda.

Deset minut bylo dobrých, dvě jejich šance jsme přečkali. Ve druhé půli nám jejich oslabení paradoxně ublížilo. Oni se zatáhli a semkli. Dostali jsme je sice pod tlak, tlačili je, chodily tam centry, ale nám v koncovce chyběla přesnost. Hradec má zkušený tým, který to v závěru ubránil

Dál máte těžký los…

Jedeme do Jihlavy, doma Žižkov. To jsou další aspiranti na postup. Pak na derby do Ústí nad Labem. Hrát musíme s každým, to je pravda, a asi je jedno kdy s kým, na druhou stranu může případná série nezdarů naše mladé mužstvo srazit.

Nad sestupovou propastí máte pět bodů náskok.

Myslím, že není důvod k panice. Chybějí nám dva tři zkušenější lídři, kteří by kluky vedli. Pak by se třeba nestalo, že dostaneme gól ze standardky jako třeba teď proti Hradci.