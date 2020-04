„Ještě jeden týden budeme trénovat individuálně. To znamená, že hráči budou doma. Mají individuální plán a podle toho se budou řídit,“ prozradil trenér Varnsdorfu David Oulehla.

Tým z Kotliny tak nikam nespěchá. A má pro to své důvody. „Musíme si uvědomit, že zimní příprava měla devět týdnů. Stihli jsme sehrát jedno mistrovské utkání. Teď to bylo zase šest týdnů individuální přípravy. Už je to pro všechny doslova na hlavu. Pokud se začne hrát 8. června, tak to máme dalších pět, šest týdnů další přípravy. Takže ještě počkáme. Kluci mají individuální plán a chystají se. Vyčkáme a po týdnu uvidíme,“ má jasno Oulehla.

Hráči Varnsdorfu si tak na společné tréninkové chvíle musí ještě počkat. „Přijali to jako fakt, nic jiného nám nezbývá. Samozřejmě je lepší být na hřišti, všem nám to chybí,“ poznamenal.

V plánu je, že by se druhá liga začala dohrávat začátkem června. A bez diváků. „Těžko říct, jestli začneme hrát toho 8. června. Je to šibeniční, málo času. Od 1. ledna do 25. května máte nějaký program, určitý objem práce. A najednou budete mít objem práce stejný, ale za strašně krátký čas. A hrát bez diváků? To nemá smysl, naprostá hloupost. Vždyť se fotbal hraje pro lidi,“ dodal Oulehla.