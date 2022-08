Líšeň tak pokračuje v úctyhodné bilanci, kdy v prvních dvou utkáních nedostala ani gól, soupeřům navíc dohromady povolila pouhé dvě střely na bránu. „Máme to nastavené tak, že na našem stadionu soupeři hrozně těžko získávají body. Bylo to tak v minulé sezoně a snad to bude pokračovat i teď,“ doufal líšeňský lodivod.

Úvod utkání přitom příliš zábavy nepřinesl. Brněnský celek vycházel z pevné defenzivy, Varnsdorf se jen těžko přes obranný val prokousával. „Chtěli jsme soupeře nechat trochu rozehrát, abychom varnsdorfské obránce vytáhli trochu ven. Nechtěli jsme hru moc otvírat, protože mají v útoku rychlostní typy fotbalistů. A vyšlo nám to,“ liboval si Valachovič.

Poté však Líšeň utkání rozčísla neobvyklým způsobem, kdy v sedmi minutách rozhodla o celém zápase. „Jsem smutný, blbě se mi mluví. Domácí nám dali velkou lekci. Nechali nás v úvodu vyjančit a pak nás úplně srazili. To bylo teda šílené, připadal jsem si v té chvíli na střídačce hodně špatně, byli jsme zralí na ručník. Líšni se ta pasáž nesmírně povedla a my vůbec nestíhali,“ nechápal varnsdorfský kouč Miroslav Holeňák.

Při své soutěžní premiéře na líšeňském stadionu všechny tři trefy obstaral právě Vandas. A především první dvě akce stály opravdu za to, po povedené kombinaci se dvakrát vynořil sám před gólmanem, kterého jednou obstřelil, podruhé přeloboval. Hattrick pak dokončil ze skrumáže po standardní situaci. „Bylo to opravdu K.O., jako když člověk dostane boxerkou po tlamě. Udělali jsme chyby v obraně, to by se nám nemělo dít. Když se to stane, tak nemůžeme pomýšlet na jakýkoli dobrý výsledek,“ pokračoval Holeňák.

I přes přesvědčivý náskok však trenér Valachovič o poločasové přestávce své svěřence příliš nechválil, nechtěl totiž dopustit zbytečné drama. „I za stavu 3:0 jsem o poločase v kabině zvedl hlas. Viděl jsem totiž dost zápasů, kdy mužstvo ztratilo vedení o tři branky, proto jsem hlavně nechtěl v druhé půli brzo dostat gól. Nehladili jsme se v kabině po vlasech, ale důrazně si řekli, co budeme plnit dál,“ nastínil stratég.

V druhé půli si sice Varnsdorf vytvořil místy tlak, dostal se i do zajímavých šancí, z tvrdého direktu už se však vzpamatovat nedokázal. „O pauze kluci křičeli hned po příchodu do kabiny, kopali do laviček, snad nic nerozbili. Já už jsem proto na ně ani neřval, spíš jsem se snažil řešit, co s tím výsledkem udělat. Všichni jsme věděli, že jsme to podělali, ale chtěli jsme utkání zdramatizovat. Vůbec se to ale nepodařilo,“ posteskl si Holeňák.

Brněnský celek těžil i z kvalitního předzápasového skautingu, díky kterému líšeňský realizační tým zaskočila jen jediná změna. „Věděli jsme, že v týdnu přivedli z Liberce Kristiana Michala, a proto trochu zamíchají sestavou. Trenér Holeňák nás zaskočil jen tím, že od začátku nehrál Bojan Dordič. Jinak nám naše prognózy vyšly,“ zhodnotil Valachovič.

Z úvodního náročného losu tak Líšeň zatím vytěžila maximum. Svou suverénní bilanci však příští týden bude obhajovat na neoblíbené vlašimské půdě. „Měli jsme z úvodu sezony obrovské obavy, bavili jsme se o tom, že klidně můžeme po zápasech na Dukle, s Varnsdorfem a ve Vlašimi mít nula bodů. V prvním kole jsme si ale potvrdili, že můžeme hrát s každým,“ doplnil Valachovič.

SK Líšeň - FK Varnsdorf 3:0

Poločas: 3:0.

Branky: 29., 30. a 36. Vandas.

Rozhodčí: Opočenský – Pfeifer, Novák.

Žluté karty: Čermák, Pašek – Žák, Ondráček, Ludvíček, Bláha, Dordič.

Střely na branku: 5:2.

Rohové kopy: 4:7.

Diváci: 801.

Líšeň: Vajner – Pašek, Jeřábek, Černín, Lutonský – Čermák – Šumbera (81. Reteno Elekana), Matocha, Machalík (87. Minařík), Sokol (87. Ulbrich) – Vandas (72. Zikl).

Varnsdorf: Vaňák - Michal (61. Dordič), Zbrožek, Kubista, Radosta - Bláha, Kříž - Schön (46. Samko), Ondráček (74. Vachoušek), Žák (46. Ludvíček) - Rudnytskyj (61. Tanko).