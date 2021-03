„Jednička? Tak bych to určitě nenazval. Odchytal jsem dva zápasy, ale nikde není psáno, že odchytám všechno. Richťa je totiž výborný brankář,“ nezapomíná na svého brankářského kolegu.

Martine, jak hodnotíte vstup do jarní sezony? Ve dvou zápasech jste získali jeden bod.

Samozřejmě to mohlo být lepší, to si nebudeme nic namlouvat. Mrzí nás první utkání, které jsme prostě nezvládli. Na druhou stranu musíme brát bod z venkovního zápasu.

Je pravda, že první utkání s Prostějovem se vám nepovedl. Na podzim jste měli jednu z nejlepších obran, na úvod jara jste dostali čtyři góly.

Hlavně druhá půlka proti Prostějovu byla špatná. První poločas byl dobrý. Tam byla škoda branky, kterou jsme dostali z penalty. Tím jsme dostali Prostějov zbytečně do hry. Hodně špatné bylo, že jsme dostali laciný gól na 1:2. Potom jsme museli otevřít hru a soupeř toho dokonale využil.

V zimní přípravě vám trenér Pavel Drsek naordinoval herní systém na tři obránce. Vyhovuje vám to?

Já s tím systémem určitě nemám problém, několikrát jsme ho už v minulosti hráli. Samozřejmě je to jiné, když to hrajeme jako základní systém. Pevně věřím, že budeme úspěšní.

V Třinci jste vychytal čisté konto. Měl jste hodně práce?

Co se týče zákroků, tak v Třinci tolik práce nebylo. Měl jsem tam asi dva, nebo tři. Naštěstí jsme nedostali gól, za to jsem moc rád. Chtěli jsme hlavně zvládnout a ubránit standardní situace. To se nám povedlo.

Vy jste zatím na jaře odchytal oba zápasy. Jste tedy pro Pavla Drska jedničkou?

Určitě bych to nenazval jedničkou. Odchytal jsem dva zápasy, ale nikde není psáno, že odchytám všechno. Richťa je totiž výborný brankář.

Pokračujete v moravském boji. Po Prostějovu a Třinci hostíte první Líšeň. Jak se na soupeře připravit?

Bude to těžký zápas. To je ve druhé lize vlastně každý. Hrajeme doma, budeme chtít Líšeň porazit. Všichni doufáme a věříme, že se nám to povede. Bude to ale těžké, protože Líšeň prokazuje, že má velmi kvalitní tým. Budeme se snažit hrát svou hru a Líšeň s ní porazit.

Poslední kolo bylo díky koronaviru silně nekompletní, v karanténě jsou hned tři týmy. Vám se to ale docela vyhýbá,

viďte?

To je pravda, nám se to vyhýbá. Máme maximálně jeden případ. Všichni jsou rozumní a snaží se dodržovat. Nikdo z toho nechce vypadnout, takže to je druhá motivace, jak všechno dodržovat. Nějaká striktní pravidla z klubu ale nemáme.

Jak prožíváte aktuální situaci, která je plná zákazů, opatření a omezení?

Naštěstí můžeme trénovat hrát, takže mě to až tak neničí. Na druhou stranu bych byl samozřejmě rád, kdyby se to zlepšilo, aby si člověk mohl někam zajít. Doufám, že to brzy skončí a život se vrátí do normálu se vším všudy.