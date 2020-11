„Soupeř hraje poctivě do obrany. Mají výborný a kolmý přechod do útoku. Tady musíme být hodně pozorní. Musíme hrát na hranici možností. Běhat a pracovat jeden za druhého, prostě jako tým,“ řekl jasně varnsdorfský kouč David Oulehla.

V tabulce jsou na tom oba celky podobně, Táborsko ale v posledním kole získalo první výhru, když přivezlo tři body ze hřiště Blanska. Jak využili fotbalisté Varnsdorfu krátkou přestávku? „V reprezentační pauze jsme pracovali na všem, co nás trápilo. Jde o útočnou fázi, řešení finální fáze hry okolo šestnáctky soupeře. Vytváříme si málo šancí. Tady jsme se nejvíc snažili, aby to bylo lepší. To byla nejčastější činnost. Samozřejmě nechyběla technicko-kondiční část. Probíhaly individuální tréninky, aby se kluci z pohledu svých postů posunuli dál,“ prozradil mladý trenér Varnsdorfu. Ten šel na nezbytné testy na koronavir ve čtvrtek.

Severočeši zatím v sedmi zápasech nastříleli pět branek, v posledních dvou utkáních vyšli střelecky naprázdno. Bez branek body přibývat nebudou. „Co nám schází? Správně řešení na poslední části hřiště, lehké ztráty a technické nedokonalosti. V neposlední řadě samotné zakončení. Chybí nám individuální nadstavba jednotlivce, schopnost prosadit se v souboji jeden na jednoho a lepší finální přihrávka,“ má jasno.

Po sobotním zápase hraje Varnsdorf ve středu doma proti Žižkovu, v sobotu pak zajíždí do Jihlavy. Program teď bude hodně nabitý. „Teď se bude do konce roku prakticky jenom testovat a hrát. Uvidíme, jak budou vycházet testy. Pak budou do zápasů vstupovat karty. Bude to hodně náročné,“ dodal David Oulehla.