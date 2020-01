V zimní přípravě FK Varnsdorf se pravidelně objevují takřka neznámí mladí hráči, kteří před sebou mohou mít velkou budoucnost.

Jedním z nich je i Václav Sládek (ročník 2001), který naposledy kopal divizi v Brandýse. Maličkého fotbalistu ale velmi brzy zastavilo nepříjemné zranění, stopka může být dlouhá. „Prasknul mi meniskus. Pauza? Možná dva až šest měsíců,“ prozradil v rozhovoru pro Děčínský Deník.

Venco, v zimní přípravě jste vydržel sotva půl měsíce. Co se stalo?

Přišlo zranění z únavy, přetížení. Bylo to na tréninku při závěrečném fotbale. Nároky a tréninky jsou náročné jak po psychické, tak po fyzické stránce. S divizí, kde jsem naposledy hrál, se to vůbec nedá srovnat.

Můžete přiblížit vaše zranění?

Meniskus na pravém koleni to nevydržel a prasknul. Vazy to stačily podržet, ty jsou zhmožděné. A s křížovým vazem jsou ještě nejasnosti. Doktoři se nevyjádřili jasně.

Víte, jak dlouho budete pauzírovat?

Mělo by to být zhruba něco mezi dvěma až šesti měsíci. Záleží na tom, jak bude poškozený křížový vaz.

Jak jste se vůbec ocitl v přípravě druholigového Varnsdorfu?

Byl jsem na volné noze, bez agenta. Normálně jsem chodil do práce. Viděl jsem pana Heinzela, majitele společnosti aktivního na sociálních sítích. Tak jsme si napsali. Ale nic z toho nebylo. Pak se mi ale společně s Liborem Pávem ozval, že by mě chtěli zastupovat.

Co bylo dál?

Řekli mi, jestli bych byl ochotný se odstěhovat, opustit komfortní zónu. A že mě Varnsdorf zkusí v zimě testovat. Tak jsem do toho šel.

Ale zranění je komplikace. Dostanete ve Varnsdorfu ještě šanci?

Otázkou je, jak dlouhou budu zraněný. Mohl bych se třeba vrátit už v jarní části, nebo naplno začít v letní přípravě. Uvidíme.

Přeci jen jste si mohl očuchat atmosféru v druholigovém klubu. Jaké to bylo?

Zázemí je tu normální. Ve druhé lize kluby zase nemají tolik peněz. Takže to odpovídalo mému očekávání . Jak už jsem řekl, tréninky jsou náročné. Trenér Oulehla není mladý jen vizáží, ale i myšlením. Chce hrát fyzicky náročný fotbal. To znamená vysoké napadání, souboje, běhání. Kluci jsou tu strašně v pohodě. Charakterní. Táhnou za jeden provaz. Mezi sebe mě vzali dobře.

Vy máte za sebou dvě stáže ve Francii. Je to tak?

Ano. Poprvé jsem si vyzkoušel čtvrtou ligu v Martigues. A podruhé v Beziers nejvyšší dorosteneckou soutěž. Přineslo mi to dost zkušeností. A také ověření angličtiny v praxi.

Prý jste brzo odešel od rodičů. V kolika to bylo?

Odešel jsem v 16 letech. Pomáhala mi moje babička s dědou. A nejvíc mi pomáhal Jan Černota pracující pro firmu Brunel. Firma vyčlenila i nějaké peníze na cestu do Francie a Itálie, abych získal zkušenosti se zahraničním fotbalem. Všem patří opravdu velký dík. Snad jim to někdy oplatím.

Budete bydlet dál ve Varnsdorfu?

Ano, budu na fotbalové ubytovně pro hráče FK Varnsdorf. Bude to těžké. Naštěstí mám přítelkyni. A dokážu se sám zabavit. Agentura, která mě zastupuje, mi najde jinou práci. Budu se dívat na hráče kategorie U 14 a U 15 a budu jí dávat tipy na zajímavé mladé fotbalisty. Budu také pomáhat s marketingem.

Jaké máte cíle do budoucna?

Nejprve bych se chtěl dát zdravotně do pořádku. Pak bych se chtěl prosadit v FK Varnsdorf. Rád bych si někdy zahrál první ligu, pak bych si chtěl zkusit klidně nižší soutěž v zahraničí.

VÁCLAV SLÁDEK

Datum narození: 26. listopadu 2001 (Brandýs n. L.)

Záliby: hokej, tenis, cvičení, sledování NHL, FIFA 2020.

Sportovní vzor: Bořek Dočkal, Tomáš Rosický.

Oblíbený film: Zahulíme uvidíme.

Oblíbený citát: Bez práce nejsou koláče.

Oblíbené jídlo: sushi, kachna se šesti knedlíky.