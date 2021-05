Severočeši vstupovali do zápasu s posledním týmem tabulky s jedinou jarní výhrou. Domácí Vyšehrad měl daleko horší bilanci, prohrál totiž posledních devět zápasů. Přesto měl tým z hlavního města k vítězství daleko blíž.

Varnsdorfský kouč Pavel Drsek poslal na hřiště pozměněnou sestavu. V základní sestavě se objevil Zbrožek, Rudnytskyy, Šimon a Kocourek. Domácí dostal do vedení ve 32. minutě Drobílek, který se prosadil střelou z vápna, která zapadla pod horní tyč.

„Na začátku zápasu jsme si díky standardním situacím vypracovali nějaké šance, bohužel bez brankového efektu. Pak se hra vyrovnala a Vyšehrad ukázal, že hraje s čistou hlavou. Postupně nás začal zlobit v obraně, navíc šel do vedení. My jsme začali být nervózní, do poločasu to byl spíše boj, než fotbal,“ zhodnotil první půli Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu.

Po změně stran byly šance na obou stranách. Dvě obrovské šance hostů vychytal Otáhal. Domácí brankář nejprve vychytal Schöna, v 76. minutě pak fantasticky zneškodnil jasný gól Nováka. O minutu později ale vyrovnal Oliver Velich.

Za další minutu ale přišla klíčová situace celého utkání, jelikož Vyšehrad dostal výhodu pokutového kopu. Ve zlomovém okamžiku se zaskvěl varnsdorfský brankář Adam Richter, který zneškodnil penaltu domácímu Hezoučkému. Dorážka od toho samého hráče skončila na tyči! Sedm minut před koncem přišel pro domácí šok. Hostující kapitán Pavlo Rudnytskyy se prosadil parádní dělovkou pod břevno. Zaznamenal svou šestou trefu v sezoně, potvrdil roli nejlepšího klubového střelce a zaznamenal svým barvám důležité tři body.

„Po změně stran jsme dvakrát vystřídali, šance ale měli domácí. Z kluků spadla nervozita ve chvíli, kdy jsme se dostávali do šancí, po rohu jsme vyrovnali. Ještě jsme se podvědomě radovali a přišla penalta. Tu však Richťa fantasticky chytil, přežili jsme se štěstím i dorážku. Znovu jsme se nadechli a nakonec dotlačili do brány ten vítězný gól. Byl to bojovný a odmakaný zápas. Ukázalo se, že pokud Vyšehrad rychle neinkasuje, nevzdává se,“ dodal Drsek.

Varnsdorf v tabulce poskočil na desáté místo, na předposlední Blansko má pětibodový náskok. V dalším kole doma hostí první a postupující Hradec Králové.

Slavoj Vyšehrad - FK Varnsdorf 1:2 (1:0)

Branky: 32. Drobílek – 77. Velich, 83. Rudnytskyy. R: Petr Dorušák – Zdeněk Dobrovolný, Lucie Ratajová. ŽK: Žilák, Vojta, D. Procházka, Vaněk - Rudnytskyy, A. Richter. Diváci: 33.

Varnsdorf: A. Richter – M. Richter (75. Ondráček), Kouřil, Hasil – Zbrožek, Bláha, Lehoczki (46. Daniel Novák), Rudnytskyy, Šimon (46. Velich) – Schön (71. Kazda), Kocourek (88. Macháček).