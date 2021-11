„Je hezké, že dva regionální mančafty z jednoho města jsou na špici druhé ligy. Je to dobrá vizitka nejen pro náš klub, ale také pro Brno,“ prohlásil líšeňský gólman Vlastimil Veselý.

Ten proti severočeskému celku odehrál v tomto ročníku už šestý duel bez obdržené branky a v soutěži vévodí statistice v počtu vychytaných nul, Líšeň si zase připsala devátý druholigový zápas bez prohry v řadě.

Jenže i přes téměř čtyřicet minut hry v početní výhodě v závěru nedělního duelu bránila proti aktuálně osmému Varnsdorfu pouze jednogólový náskok. „O víkendu jedeme do Prahy na Spartu, já vyrazím asi dřív a objednám se aspoň na týden do Bohnic, protože i pro mě to byl takový zbytečně vyblázněný zápas, ve kterém pak rozhodčí uděloval karty za všechno,“ líčil líšeňský kouč Milan Valachovič.

Hlavní sudí Josef Krejsa rozdal v utkání hned jedenáct žlutých karet, z toho dva hráče po druhém napomenutí vyloučil. Jako první ze hřiště putoval ve 31. minutě kapitán hostujícího celku Pavlo Rudnytskyy. „Úplně nesmyslnými kartami jsme se připravili o hru jedenáct na jedenáct, pak jsme se soustředili víc na defenzivu,“ poznamenal trenér Varnsdorfu Pavel Drsek.

Líšeň však udeřila pouze dvě minuty po vyloučení ofenzivní opory severočeského mužstva. Útočník Jan Silný vstřelil hlavou po rohovém kopu Marka Matochy svůj osmý gól v této sezoně. „Klukům jsem vytkl, že i když hrajeme v deseti, nemůžeme dostat gól ze standardky. Nabídli jsme ho soupeři jako dárek a pak je těžké zápas zvrátit, když je nás o jednoho míň,“ hořekoval Drsek.

Počet fotbalistů na hřišti se srovnal v 69. minutě. Za úder loktem do obličeje Bojana Dordiće uviděl druhou žlutou kartu Erik Otrísal. Za protesty dostal napomenutí i líšeňský kouč. „Vadilo mi, že hlavní rozhodčí u toho stál, viděl to a žlutou neudělil. Vlezl mu ale do toho pomezní, který byl dvacet metrů daleko a do pípáku mu řekl, ať ji dá. Proč sudímu do té situace, kterou sám viděl, vlezl?“ tázal se nechápavě Valachovič.

Přesto se za třiadvacet minut i s nastavením při hře deset na deset dostal do výrazné gólové příležitosti jen Silný. Ten ovšem ani ze třetí ofenzivní akce v utkání druhý zásah nepřidal. „Mohli jsme dát pojišťovací gól a závěr nemusel být tak hektický. Hru jsme pak rozkouskovali střídáním a získali vyloženě odbojované body,“ pravil Valachovič.

Varnsdorf i s přes dva metry vysokým obráncem Martinem Kouřilem na hrotu útoku bojoval aspoň o remízový výsledek. „Než domácí vystřídali, slušně jsme kombinovali. Pak už to bylo těžší, hráli jsme pomalu zezadu a byli jaloví. Velká situace už tam nebyla a Líšeň zaslouženě vyhrála,“ dodal Drsek.

Líšeňští odehrají další duel v neděli se třetí Spartou B, na kterou mají náskok tří bodů.

Líšeň - Varnsdorf 1:0 (1:0)

Branka: 33. Silný. Rozhodčí: Krejsa – Pfeifer, Poživil. ŽK: 20. Otrísal, 39. Jeřábek, 58. Silný, 64. Rolinek, 71. Valachovič, 90. Veselý – 18. Rudnytskyy, 84. Šimon. ČK: 69. Otrísal – 31. Rudnytskyy. Diváci: 580.

SK Líšeň: Veselý – Pašek, Jeřábek, O. Ševčík (C), Lutonský – Otrísal – Bednář (77. Stáňa), Málek, Matocha, Rolinek (86. Burda) – Silný (86. Ulbrich).

FK Varnsdorf: A. Richter – Heppner, Hušek (59. Šimon), Kouřil, Žák – Bláha, M. Richter (85. Kocourek), Rudnytskyy (C), Ondráček (73. Lauko), Zbrožek – Dordić.