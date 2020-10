Po deseti minutách první rána, za osm minut přišla druhá. Varnsdorf na půdě Chrudimi absolutně nezachytil úvod zápasu, v dalším průběhu se nevzpamatoval a domů si odvezl porážku 0:2. Pro Severočechy byla vůbec první.

První porážku v sezóně si na své konto připsali fotbalisté Varnsdorfu (ve žlutém), kteří prohráli na půdě Chrudimi 0:2. | Foto: mfkchrudim.cz

„Utkání nám vůbec nesedlo, nebylo to od nás dobré. Podle mě možná nejhorší na podzim. Takové zápasy jsou. Přesto bych očekával více entuziasmu, agresivity, chtíče. Prostě se o to více porvat. To mi tam chybělo,“ klopil oči varnsdorfský kouč David Oulehla.