Jaký program měl trenér Oulehla se svým týmem od posledního duelu? „Čtvrteční trénink byl regenerační. Kluci, co nezasáhli do zápasu, ho měli malinko ostřejší. Ten páteční byl klasicky předzápasový. Řešili jsme nastavení těla na zápasy, trénink byl dynamický, zaměření na standardní situace, zakončení a finální fázi,“ prozradil kouč Varnsdorfu.

Do sestavy se mu po karetním trestu vrací Kristián Zbrožek, který by měl zpevnit střed hřiště. Co další hráči? „Uvidíme, jak vyjde testování na koronavir. Proti Źižkovu se nám hodně věcí nelíbilo, změny tedy přijdou. Nechci je ale odkrývat,“ podotkl.

Varnsdorf se v Jihlavě nesmí ničeho bát. V zádech má už zmíněnou lepší bilanci vzájemných zápasů a také fakt, že letos se Jihlavě moc nedaří. Dokonce čeká na první domácí výhru v sezóně! „Soutěže je vyrovnaná, každý zápas je jiný. Každý může porazit každého. Kromě utkání proti Třinci jsme v devíti zápasech vždy inkasovali jako první. To je potřeba změnit. Chceme mít dobrý vstup do zápasu. Jihlava už nemá tak zkušený tým, ale má tam pořád hodně šikovné hráče,“ zdůraznil Oulehla.

Do konce podzimní části už tak zbývají jen tři zápasy – ten v Jihlavě, pak domácí proti poslednímu Vyšehradu a následně výjezd na hřiště prvního Hradce Králové. „Já se vždy dívám jen na zápas, který nás čeká. Před sezónou jsme si říkali, že mít po 12 kolech 13 bodů bylo fajn. Nic extra, ale do jara zase nic zlého. Ve hře je ještě devět bodů, chceme se porvat o všechny,“ uzavřel vše trenér FK Varnsdorf.

Zápas 10. kola se hraje v Jihlavě v sobotu od 13.30.