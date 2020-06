Fotbalisté Varnsdorfu prohráli ve Vlašimi 1:2 a protáhli tak sérii zápasů bez vítězství na čtyři utkání. Naopak Vlašim vyhrála počtvrté v řadě a je blízko druholigové záchraně. Severočeši zůstávají čtrnácti a pětibodovým náskokem na Sokolov.

Radost fotbalistů Vlašimi, kteří doma porazili Varnsdorf 2:1. | Foto: Jiří Paýr

„Výsledek nás mrzí. Do zápasu jsme vstoupili dobře, ovšem místo branky jsme trefili tyčku. Věřím, že kdybychom šli do vedení, utkání by se vyvíjelo jinak,“ litoval varnsdorfský kouč David Oulehla.