Všechno důležité se stalo ve druhém poločase. Baník otevřel skóre ve 48. minutě, kdy krásnou akci domácích zakončil Komljenovic. Čtvrt hodiny před koncem mohl Varnsdorf srovnat, Kouřil ale po přímém kopu Stradinse trefil břevno.

Čtyři minuty před koncem Ostrava jistila svou výhru, pěknou střelou se prezentoval Kašpárek, brankář Pešl byl bezmocný. Minutu před koncem ještě varnsdorfský Adeleke trefil tyč.

„Celý zápas jsme tahali za kratší konec provazu. Pohybově jsme na tom nebyli dobře a ani do hry jsme se vůbec nedostali. Zasloužená prohra. Ale od čtvrtka se začínáme připravovat na nedělní zápas, kdy hrajeme v Praze proti Spartě,“ zhodnotil vše varnsdorfský Matěj Kubista.

„V dnešním zápase jsme podali slušný výkon, ale přijel sem Varnsdorf, který odehrál výborný zápas v Brně předtím i v Opavě, takže byli sebevědomí a dobře nachystaní na utkání. Na míči jsme byli trochu lepší, ale v prvním poločase jsme nebyli kvalitní v posledních dvaceti metrech. Centry a přihrávky do boxu nebyly přesné, někdy bych řekl moc přidržené, jindy až moc rychlé. V kabině jsme si to vyjasnili a ve druhém poločase jsme měli dobrý nástup, dali jsme rychlý gól. Myslím si, že ve druhé půli jsme byli lepší, ačkoliv dal soupeř ze standardky břevno, potom tam byla i tyčka. Za stavu 1:0 jsme měli dvě nebo tři loženky a bylo jen o nás jestli je proměníme. Bohužel jsme z nich nedali na 2:0, tak to bylo nervóznější až do druhého gólu," řekl po utkání Josef Dvorník, trenér Ostravy B.

FC Baník Ostrava B - FK Varnsdorf 2:0 (0:0)

Branky: 48. Komljenovic, 86. Kašpárek. R: Trska – Pečenka, Mikeska. Bez karet, 349 diváků.

Varnsdorf: Pešl – Ambler, Kubista (C), Kouřil, Zálešák (82. Vlk) – Podzimek, Kosař (46. Kubín) – Hudák (46. L. Dufek), Lexa, Stradins (82. Adeleke) – Camara (57. Usman).