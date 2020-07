„Jako tým jsme úspěšní nebyli, splnili jsme cíl záchrany, ale určitě nejsme a nemůžeme být spokojeni," řekl David Oulehla v rozhovoru pro klubový web FK Varnsdorf.

Jak hodnotíte náročnou a hodně nezvyklou sezónu?

Byl to zvláštní rok, zasažený korona virem, všichni se museli vypořádat se spoustou věci, které byly pro nás nové. Jsem rád, že jsme nakonec zvládli zachránit druhou ligu. Základní cíl jsme tedy splnili. Ale rozhodně nejsme spokojeni a máme motivaci být do dalšího roku silnější a celkové lepší.



Nedařilo se nám proti slabším soupeřům, naopak jsme sbírali body u favoritů. Jak si to vysvětlujete?

Těch faktorů je více. Nastavení psychiky, očekávání. Zápasy s favoritem hrajete více do obrany a jdete více na rychlý protiútok, tam je větší šance, že se prosadíte, pokud máte menší zkušenost a kvalitu. Mužstva ze spodní části tabulky dobře brání a snaží se přesně o ten rychlý protiútok. Tam máte dvě možnosti. Buď to hrát s nimi podobně nebo se snažit něco vymyslet a tvořit, tam se vám ale může ukázat nižší zkušenost a kvalita v tom, že jdete často do ztráty míče a soupeř vás potrestá. Je tam řada dalších faktorů, které výsledek ovlivní. V zápasech s favority můžete uspět. Ale zápas, který byste zvládnout měli, tam je to očekávání a tlak na výsledek pro mužstvo a hráče daleko větší. Je to umocněno navíc tím, když to zažíváte jako hráč poprvé.



Na pozici brankáře jste měl Samoela s Vaňákem, mladší dostal šanci v důležitém utkání před domácím publikem. Někteří o tom mluvili jako o odvaze.

Nemáme problém dát do sestavy mladé hráče. Na Dukle naskočil i Pajkrt s Kubrem, což jsou naši odchovanci. Martin Vaňák měl povinnosti ve škole a maturita pro něho byla velkou zátěži, je dobře, že ji zvládl. Od té doby, co ji udělal, tak se uklidnil a jeho výkonnost začala v tréninkovém procesu gradovat. Už na Dukle měl energii a chytal skvěle. Proto jsme se rozhodli, že mu dáme prostor i v zápase o život. Je to odchovanec a má místní srdce. Odvaha to je, protože kdo trénoval, tak ví, že stát tam jako trenér a mít za všechno odpovědnost je jiné, než stát za plotem a hodnotit. Tady je potřeba říci i to, že zásadní práci s Martinem, udělal Libor Macháček, chystá ho tady již několik let. Teď věříme, že je připravený, což začal i prokazovat.



Podle slov pana Gabriela dojde k obměně kádru. Někteří kluci nedokázali naplnit vaše představy.

S tím naprosto souhlasím. Společně tyto věci řešíme denně. Jako tým jsme úspěšní nebyli, splnili jsme cíl záchrany, ale určitě nejsme a nemůžeme být spokojeni. Jako trenér se snažím, vždy věci vyhodnocovat pro sebe. Jestli jsem nemohl udělat něco jinak, lépe, tréninkový proces, příprava na soupeře, sestava, střídání. Snažím se hledat sebereflexi u sebe. Vždy najdu věci, které mohu zlepšit nebo je udělat jinak. Jestli by to k výsledku ale vedlo, nikdy dopředu nevíte. To je na sportu někdy krásné a někdy kruté. Ale někteří hráči nepřesvědčili, že by splňovali pro nás důležité parametry. Jestli hráče dostanete do určitě pozice na hřišti, je v dobrém postavení, ale musí vyhodnotit situaci za krátký čas a podle sebe a on opakovaně selže, je pak důležité pracovat s ním dál v tréninkovém procesu, u videa v zápasech a musí se zlepšovat, pokud tam pak zlepšení není , tak prostě musí přijít jiný hráč. Otázkou je pouze to, jak dlouhý čas by ten kluk měl dostat. Je to jiné když hraje 18-letý hráč v obraně s Řezníkem, Hubníkem a Limberským a ti ho vedou v zápasech nebo hraje se stejně starými kluky, kteří jsou na tom podobně. Je tam těch faktorů strašně moc. Mohli bychom na téma složení mužstva mluvit dlouho. Je to pak o výběru hráčů, jak jsem již řekl, zde ho máme omezený. Musí tedy dojít k posílení mužstva, aby bylo příští rok konkurenceschopnější.

Ale našli se i hráči, kteří nezklamali.

Ano, je apotřeba zmínit, že i letos v mých očích máme u některých hráčů velký výkonností skok a mohou se posunout do první ligy. Určitě by si to zasloužil Kocourek a Barac. Máme tedy zase dva hráče na prodej. Byl bych rád, kdyby zůstali, pokud přijdou zajímavé nabídky, tak pochopím, že to klubu ekonomicky pomůže. Musí ale přijít zase hráči, kteří už něco mají za sebou. Jsou to hráči z osy a pokud místo těchto kluků přichází hráči z juniorské ligy a nemají v dospělém fotbale nic za sebou, jsou ale talentovaní, tak nemám vůbec problém s nimi pracovat. Ale pak musíme všichni chápat, že se zachraňujeme v posledním kole. A že se to také nemusí již další rok třeba i podařit. Každý tým musí mít osu čtyř až šesti hráčů okolo kterých to mužstvo poskládáte. To je realita. Protože pak vám všichni akorát nadávají, ale není to nic platné. Určitá kvalita musí v týmu být.



Máte v hledáčku vy osobně nějakého hráče?

Ano, já mám vždy nějaké představy, nějaké má i pan Gabriel. Bavíme se průběžně. Máme určitá kritéria, která chceme, aby hráči splňovali. Ale musím říct, že naše možnosti jsou hodně omezené. Máme nějaký ekonomicky strop, kde musíme pracovat. Musím ale smeknout, co tady pan Gabriel za ty roky dokázal. Je to až neuvěřitelné, jsem rád, že mám, jako mladý trenér, vedle sebe zkušeného funkcionáře. Hodně mě za dva roky naučil. Vážím si toho.

Co jste si z té zvláštní situace odnesl?

Mně to všechno hodně obohatilo. Načerpal jsem hodně poznatků, ať psychologických, tak i takticky herních, byl to hodně poučný rok. Také je hodně věcí, které jsem mohl udělat jinak. Pořád je člověk na začátku a učí se. Takže každá zkušenost je velmi dobrá. Člověk musí být pokorný a pořád na sobě pracovat.



Začínáte ve Varnsdorfu třetí sezonu. Co změníte, aby se situace neopakovala?

Když jsem přišel, tak se tým poslední dva roky zachraňoval v posledních kolech. První rok jsme udělali velmi dobré šesté místo. Pak došlo k velké obměně a letošní rok jsme se zachránili opravdu až v závěru. Což by pro nás měl být varovný signál. Trenér je vždy závislý na skladbě mužstva. To je základní element úspěchu. Když tým nemá kvalitu, můžete ho po nějakém čase posunout. Ale je tak mnoho faktorů, které nikdo ani ovlivnit někdy nemůže. To je realita. Musíme přivést kvalitní hráče do osy mužstva. Středního obránce, tam bych cítil po odchodu Kouřila zpět do Karviné spíš dvě jména. Středního záložníka a určitě i hrotového hráče. Pokud už nikdo z té základní osy neodejde, tak se dá na tom stavět zase dál. Někteří hráči tady samozřejmě skončí. Jiné zase přivedeme a uvidíme, jak se nám podaří do nich trefit. Jak se mužstvo poskládá, je zásadní věc pro úspěch v soutěži. Poslední slovo má pan Gabriel. Musí vše zvážit i z pohledu ekonomiky klubu, na co je klub schopný dosáhnout.



Jak strávíte krátké volno?

Volno strávím doma v Jihlavě s rodinou. Na závěr chci poděkovat panu Gabrielovi, svému realizačnímu týmu, který pracoval tvrdě a skvěle. A hlavně hráčům, dost se nám toho letos nepovedlo, ale ti kluci se snažili udělat maximum a většina ho i odevzdala. Pracovalo se mi s nimi dobře. Samozřejmě bych chtěl poděkovat našim fanouškům, kteří při nás stáli i v této nelehké době.

Zdroj: fkvarnsdorf.cz