Varnsdorfský kouč Pavel Drsek střelecké manévry svých svěřenců nepřeceňuje. „Je to samozřejmě příjemné, ale nesmíme to přeceňovat. Přeci jen to byly zápasy proti třetiligovým celkům. Hlavní budou mistráky. Je potřeba si uvědomit, že hrajeme na umělce. A to je prostě jiný sport. Necháme se překvapit, jak nám to půjde na jaře,“ usmál se varnsdorfský kouč.

Naposledy jeho družina smetla béčko libereckého Slovanu. Tým z Kotliny dal libereckým mladíkům bůra. „Ze začátku působil Liberec velmi zajímavým dojmem. Hráli poměrně kompaktně. Oběma týmům fotbal hodně komplikoval silný vítr. My jsme byli v těch klíčových situacích prostě lepší,“ pokrčil rameny.

Na tým ze severu Čech čekají ještě dva přípravné zápasy. Ve středu 23. února hraje od 17 hodin ve Velvarech. V sobotu 26. února hraje Varnsdorf od 14 hodin v Blšanech generálku proti Karlovým Varům. „Co je ještě potřeba dopilovat? Všechno to bude o detailech, je pravda, že jsme se moc nevěnovali standardním situacím,“ prozradil Drsek.

Varnsdorfu se v zimní přípravě prakticky vyhýbají komplikovaná zranění. Změny v kádru? Nic velkého nečekejte. „Určitě odejde Šimon, řeší se hostování Honzy Kubra, jelikož potřebujeme, aby měl větší vytížení. To samé řešíme u Honzy Pence,“ dodal kouč aktuálně sedmého týmu druhé nejvyšší soutěže.