Fotbalisté Varnsdorfu v posledním vystoupení v rámci zimní Tipsport ligy prohráli. V Mladé Boleslavi podlehli Chrudimi 0:1 a v tabulce skončili na třetím místě. Naopak Chrudim celý turnaj vyhrála.

Miroslav Holeňák, trenér FK Varnsdorf. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

O osudu utkání rozhodla 42. minuta a standardní situace celku z východu Čech. Na centr Skwarczeka si naskočil Kutík a vstřelil jedinou branku zápasu. Varnsdorf herně nezklamal, v koncovce byl ale bezzubý. V přípravě tak prohrál druhý zápas, třikrát zatím zvítězil.

„Opět jsme prohráli po gólu ze standardní situace, to mě hrozně štve. Přesně tohle nás potopilo i v utkání proti Mladé Boleslavi. Mrzí mě, že takhle lehce ztrácíme zápasy. Myslím si, že jsme Chrudim i lehce přehrávali a byli o chlup lepší. Ale bohužel prohrajeme kvůli standardní situaci. Na to se musíme zaměřit, nesmíme takhle lehce ztrácet zápasy. Je to chyba,“ přiznal kriticky Miroslav Holeňák, trenér FK Varnsdorf. Ten skončil v konečném pořadí zimního turnaje na dvanáctém místě.

Start jarní části druhé ligy klepe na dveře, Varnsdorf sehraje ještě tři přátelské zápasy. Ten nejbližší už ve středu 31. ledna od 11 hodin doma proti celku FC Slovan Liberec B.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

MFK Chrudim - FK Varnsdorf 1:0 (1:0)

Branky: 42. Toml.

MFK Chrudim: Floder – Koukola, Kutík, Toml – Kosek, Řezníček – Záviška, Langhamer, Skwarczek, Kesner – Zvolánek. Náhradníci: Šerák, Hanč, Borkovec, Sotorník, Bauer, Látal, Sedláček, Jurčenko, Míka, Vácha. Trenér: Radek Krondak.

FK Varnsdorf: Pešl – Solomon, Vlk, Dufek, Adeleke, Kříž, Polyák, Zálešák, Kubista, Kouřil, Podzimek. Náhradníci: Vaňák – Penc, Omon, Svatoš, Yuzvak, Rudnytskyy, Samko. Trenér: Miroslav Holeňák.