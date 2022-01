„Každý z týmů šel do toho zápasu v jiném rozpoložení. My jsme v týdnu na hráče malinko fyzicky přitlačili, ale to neberu jako výmluvu. Až na dva hráče nám to vyšlo tak, že si všichni zahráli jeden poločas. S výkonem jsem ale vůbec nebyli spokojený. Nedokázali jsme překonat obranu Táborska, nedostali se do příležitosti, abychom vůbec mohli dát nějaký gól. Prostě se to nepovedlo. Chápu, že jsou hráči unavení, ale musíme trénovat a hrát přípravné zápasy. Předvedená hra nebyla dobrý, musíme hodně přidat ve fotbalovosti a nadšení. Takhle by to v mistrácích nešlo,“ zlobil se Pavel Drsek, kouč FK Varnsdorf.