Šanci na baráž měl už Varnsdorf po prohře s Chrudimí téměř nulovou, po domácí remíze 2:2 s lídrem z Karviné a vlastně posledním domácím zápase v této sezoně, je i teorie na bitvu o postup definitivně pryč.

Varnsdorfský kouč Miroslav Holeňák. | Foto: Deník/Jaroslav Zeman

A je to škoda, protože Varnsdorf byl lepší. Lídra mučil, mačkal. Hlavně ve druhém poločase hosty větral a brankář Ciupa sebou musel hodně mrskat. Přesto těsné vedení 2:1 Varnsdorf nenavýšil, ale naopak nechal Slezany v 84. minutě vyrovnat Ezehem.

„Rychlé protiútoky to byla dnes naše taktika, povedla se nám. Bohužel jsme naráželi na špatnou produktivitu. Co nedal Tanko? To se prostě stane, pomohl nám svými góly v jiných zápasech,“ hodnotil před kamerami České televize střelec prvního domácího gólu Patrik Schön. Tanko opravdu neměl svůj den, sám mohl lídra zadupat, ale ve finálkách selhal.

„Hrozná škoda, za stavu 2:1 jsme měli spoustu šancí. Potvrdilo se to známé: Nedáš – dostaneš. I přesto, že jsme zápas nezvládli až do konce, tak si myslím, že jsme nehráli špatný fotbal, lidem se musel líbit. S předvedenou hrou jsem spokojený, jen výsledek nevyšel, ale to je holt fotbal,“ glosoval to kouč týmu z Kotliny Miroslav Holeňák.

Karviná tak musí o vedoucí příčku a přímý postup bojovat až do posledního kola. Bod byl pro definitivu málo.

„Chyběla nám bojovnost. Jsme rádi, že jsme tady uhráli bod. Udělali jsme z minima maximum, protože jsme hráli jen posledních dvacet minut. Kdyby soupeř proměnil, co měl, tak jsme odjížděli s výpraskem 1:4 nebo 1:5. Chybí nám bod, hrajeme doma a tam chceme vyhrát a potvrdit postup,“ hodnotil hostující kouč Tomáš Hejdušek.