Jenže svěřenci Pavla Drska zatím mile překvapují. Čtyři utkání v řadě neprohráli, aktuálně mají deset bodů a okupují čtvrtou pozici.

Navíc dokázali vyhrát všechny tři domácí zápasy. Po skalpu Žižkova (2:1) a Sparty B (3:1) přišla v neděli výhra nad Vyškovem. Vítězství 2:1 vystřelil Varnsdorfu v 85. minutě Velich.

„Za třetí domácí výhru jsem šťastní. Na jaře se nám doma vůbec nedařilo, teď je to úplně jiné. Ale musím smeknout před Vyškovem, byl na nás dobře připraven,“ řekl Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu.

Hosté začali skvěle, šli brzy do vedení a byli na začátku lepším celkem. „Do 30. minuty jsme působili zbrklým dojmem, kluci ztráceli míče, soupeř nás mohl více potrestat. Postupem času jsme od té zbrklosti ustupovali. Přesto bych čekal, že půjdeme více do kombinace a náběhů. Po změně stran nám pomohlo střídání. Za stavu 2:1 nás opět podržel Adam Richter. Přál bych si, abychom přidali třetí branku, ale nestalo se. Jsem ale moc rád, že jsme doma opět otočili výsledek a vyhráli. Podobně, jako proti Žižkovu,“ dodal Drsek.

Varnsdorf prožívá velmi dobré období. Přispívají tomu dobré závěry zápasů a vynikající forma vousatého mladíka v brance.

„Za dobrým vstupem do soutěže stojí určitě fakt, že všichni v týmu máme společný cíl. A tím je nehrát o záchranu. Před začátkem soutěže jsme si řekli, že bychom chtěli hrát v tabulce nahoře a prostě bojovat o lepší příčky, než v předešlých sezonách. Myslím si, že nás nakopl domácí zápas se Žižkovem, kdy jsme v průběhu zápasu změnili rozestavení, kterého se teď držíme. Samozřejmě nám také proti Viktorce pomohl gól v poslední minutě, který nám všem ukázal, že pokud budeme hrát týmově, bojovat a makat do poslední minuty, tak nás to odmění. Takhle chceme pokračovat, zatím to přináší ovoce,“ usmíval se Adam Ondráček, varnsdorfský fotbalista, který dal Vyškovu první branku.