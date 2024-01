Fotbalisté Varnsdorfu zvládli dohrávku druhého kola zimního turnaje Tipsport liga, když v Mladé Boleslavi porazili FK Teplice B 2:0 a ve skupině A si připsali první výhru.

Miroslav Holeňák, trenér FK Varnsdorf. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Původně měl výběr trenéra Miroslava Holeňáka nastoupit proti prvoligovému teplickému výběru, ten je však v těchto dnech na zahraničním soustředění. Varnsdorf soupeře, který je aktuálně poslední ve třetí nejvyšší soutěži, přehrál, o branky postaral Penc (31. minuta) a Gembický (82. minuta).

„Jsem rád, že jsme k zápasu přistoupili svědomitě. Vzhledem k tomu, že jsme na podzim dostali ve druhé lize hodně branek, chtěli jsme teď udržet nulu. To se podařilo. Jsem spokojený, že jsme soupeře nepouštěli do šancí. Byla tam jedna, možná dvě situace, to jsme ale zvládli,“ začal s hodnocením Miroslav Holeňák, trenér FK Varnsdorf.

Na druhou stranu se ale jeho družina prosadila „pouze“ dvakrát. „Byli jsme aktivní a měli hodně střel na bránu. Na té umělce to je specifické. Byla tam tyčka, pak jeden neuznaný gól. Takže jsme mohli klidně vyhrát 4:0, hned by to bylo lepší. Teplické béčko musím pochválit, hráli hodně obětavě a tvrdě. Opět jsme protočili dvě jedenáctky,“ pokračoval.

Hráčský kádr stále není uzavřen, Varnsdorf nadále testuje potenciální posily. „Matěj Vlk, který naposledy hostoval v Přepeřích, si vede velmi dobře. Je šikovný, uvidíme. Ale vypadá to nadějně. Stále tu je Nikita Gonchar z Ukrajiny, o něm se rozhodne na konci týdne. Na zkoušku tu nově máme také Kubu Svatoše z Pardubic. Mladý hráč, ročník 2005. Ale šikovný, má potenciál. Také tady se rozhodne do konce týdne. A úplně novým, testovaným hráčem, je hráč z Nigérie. Měl jeden trénink, v zápase ho vyzkoušíme až proti Chrudimi,“ prozradil Holeňák.

„Co se týče zranění, tak drobné šrámy měl Samko, který trénuje, ale do zápasu jsem ho nedal. Problémy s achilovkou má Hodek, týden je mimo hru. Musíme být trpěliví a věřit, že se zapojí do nejdříve,“ dodal varnsdorfský trenér.

Další utkání, které se bude hrát jako 3. kolo Tipsport ligy, odehraje Varnsdorf v sobotu 27. ledna proti Chrudimi. Hrát se bude v Mladé Boleslavi.

FK Teplice B - FK Varnsdorf 0:2 (0:1)

Branky: 31. Penc, 82. Gembický. ŽK: Omon (V). Držení míče: 42 % : 58 %. Střely na branku: 1:9. Střely mimo: 2:7. Rohy: 2:11.

FK Varnsdorf, I. poločas: Vaňák – Svatoš, Penc, Kubista, Ambler – Zálešák, Polyák, Kříž, Rudnytskyy – Honchar – Firbacher.

II. poločas: Vaňák – Vlk, Kouřil, Kosař, Yuzvak – Dufek, Solomon, Stránský, Gembický – Podzimek – Simon.