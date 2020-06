V 57. minutě vystřídal, vzápětí přišla třetí branka Žižkova a bylo vymalováno. Takže ani Ondráček neodvrátil krutou porážku 0:4. „Domácí ztráty nás hodně mrzí. Samozřejmě nechceme, aby se z Kotliny vozily body,“ smutně řekl v rozhovoru pro Deník.

Adame, porážka 0:4 od Žižkova vypadá jasně. Když si ale promítneme průběh zápasů, je to krutý debakl.

Je to určitě velmi hořká porážka, chtěli jsme doma bodovat a napravit domácí porážku s Hradcem. Bohužel rozhodla efektivita, kdy jsme z našich šancí gól nedali, kdežto soupeř své šance proměnil.

Druhý domácí zápas na domácí půdě, druhá porážka. Tedy nelichotivá bilance.

To máte pravdu. Chceme, aby se z Kotliny body nevozily. Čeká nás ještě dost zápasů a doufáme, že to v těch domácích napravíme.

Za poslední tři zápasy jste dali tři branky, ovšem hned dvě z penalt. Je to zatím trápení v koncovce.

Myslím si, že šance si vytvoříme, trápí nás koncovka. V zápase se Žižkovem to na šance bylo vyrovnané, ale oni dají čtyři góly a my žádný. To asi hovoří za vše. Věřím ale, že nám to tam začne padat a nějaké góly přijdou.

Na druhou stranu nekončí problémy v obraně. Poslední čtyři zápasy a dvanáct inkasovaných branek.

Dostáváme hloupé, jednoduché góly. To nás sráží. Pak dojde na to, že chceme utkání otočit a vrhneme víc sil do útočení. Díky tomu pak logicky zůstávají větší okna v obraně.

V sobotu vás čeká derby na hřišti Ústí nad Labem. Máte jim co vracet, navíc se Armě v poslední době také nedaří.

Zápasy s Ústím je vždycky boj, asi jako každé derby. Bude důležité, kdo dá první gól. Na Ústí se připravíme a budeme je chtít obrat o body. Jako se nám to povedlo v Jihlavě.

Jak jste vůbec prožil nečekanou pauzu způsobenou koronavirem?

Bylo to zvláštní. Rozjede se liga a po prvním zápase stop. A dva měsíce bez fotbalu. Nějak jsem se s tím srovnal, udělal si denní harmonogram a individuálně se připravoval. Za mě osobně jsem určitě rád, že se soutěž znovu rozjela.