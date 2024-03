První jarní vítězství je na světě. Fotbalisté druholigového Varnsdorfu vyhráli v Praze nad Spartou B 2:1 a odpíchli se ze dna tabulky.

Miroslav Holeňák, trenér FK Varnsdorf. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Základem úspěchu byl první poločas, ve které si hosté vypracovali po trefách Kříže a Stránského dvoubrankový náskok. Sparťanské béčko se prosadilo v 57. minutě, kdy po rychlém brejku snížil Hranoš. Severočeši těsné vedení udrželi, v poslední minutě dostal červenou kartu domácí Šilhart.

„Tři body jsou samozřejmě skvělé. V prvních dvou kolech jsme měli proti sobě silné soupeře, takže jsme se více soustředili na obranu. Sparta má také kvalitní tým, naposledy dala Prostějovu čtyři góly, přesto jsme se rozhodli více riskovat, hlavně směrem do ofenzivy. Prostě jsme nechtěli být tolik připo..... A vyplatilo se,“ usmíval se Miroslav Holeňák, trenér FK Varnsdorf.

Jeho tým poskočil na čtrnácté místo, dno tabulky je stále hodně vyrovnané. „Je to samozřejmě fajn, že nejsme poslední. Ale hlavní je, aby to tak bylo i na konci sezony. Věřím, že nás tahle výhra nakopne a my v tom budeme pokračovat. Třeba hned v dalším zápase proti Líšni,“ dodal.

AC Sparta Praha B - FK Varnsdorf 1:2 (0:2)

Branky: 57. Hranoš – 26. Kříž, 38. Stránský. R: Kvítek – Slavíček, Mojžíš. ŽK: 4:4. ČK: Šilhart (Sparta), 524 diváků.

FK Varnsdorf: Vaňák – Ambler (90+2. Juzvak), Penc (65. Gembický), Kubista (C), Zálešák – Kříž (80. Podzimek), Dufek – Stránský (90+2. Vlk), Polyák, Kosař – Vojta (80. Hodek).