„Důležité bylo, že jsme dali první branku. Přežili jsme velkou šanci Kozáka. Sparta byla oslabená a my jsme toho využili. Podali jsme kompaktní výkon, jsme za to moc rádi. Báli jsme se toho, jak budeme hrát na přírodním trávníku, naštěstí to dopadlo dobře. Teď už se musíme připravit na nedělní domácí souboj proti Příbrami, kde budeme bojovat také s domácím trávníkem,“ usmál se Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu.

Sparta Praha B - FK Varnsdorf 0:3 (0:2)

Branky: 24. Rudnytskyy, 63. Dordić, 88. Velich. R: Batík – Dohnálek, Pochylý. ŽK: 54. Piško – 32. Rudnytskyy, 58. Lauko, 90+1. Kocourek. ČK: 67. Piško.

Varnsdorf: A. Richter – Heppner, Lauko (71. Kocourek), Bláha, Žák (90. Zbrožek) – Bína, Schön (81. Radosta), M. Kubista, Kouřil – Dordić (90. Ondráček), Rudnytskyy (72. Velich).