Velká pozornost bude upřena na ústeckou legendu Jiřího Jarošíka, který si v druholigového šlágru odbude debut v soutěžním utkání v pozici hlavního kouče.

I z tohoto důvodu může ve skautingu soupeřů zatím trochu tápat. „Ústí jsem samozřejmě sledoval i loni, pár zápasů jsem viděl. Ale že bych si zpětně všechny pouštěl, to ne,“ přiznal kouč, pro nějž tak může být hra Varnsdorfu novinkou. „Já ty týmy když tak znám, hraji proti nim deset let, takže bych trenérovi poradil,“ vložil se s humorem do přípravy na severského rivala kapitán Jan Peterka. „Pokaždé je to stejné. My hrajeme, oni brání, a pak nás trestají za chyby. Musíme se jich vyvarovat, abychom získali tři body,“ zavelel.

„Na tiskovkách se samozřejmě můžeme bavit o spoustě věcí, ale já zastávám názor, že je lepší to ukázat na hřišti, protože všichni chtějí vidět především ten výsledek,“ doplnil Jarošík.“ Důležité je tedy méně slov tady a více práce na hřišti.“



Varnsdorf má za sebou jednu z nejhorších sezon, ve které se strachoval o sestup. Hrozbu pádu odvrátil až v úplně posledním kole! Severočeši tedy mají co napravovat. Věří, že letošní sezona bude mnohem lepší.

„Přál bych si, aby sezona byla co nejklidnější. Ale důležitý bude start. Bereme vše s pokorou, zůstáváme při zemi. Není to klišé, že jdeme zápas od zápasu. Soustředíme se na první zápas v Ústí nad Labem. Nemáme přehnané očekávání, nemáme velké oči, jsme skromní. Ale věříme, že to bude lepší, než v minulém roce,“ doufá šéf varnsdorfské lavičky David Oulehla před ožehavou bitvou.

Jeho týmu loni pomohly k záchraně „zlaté“ body za výhru v Ústí, kde se Varnsdorfu daří. „Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby to pokračovalo. První zápasy bývají ošidné a většinou nejsou moc hezké. Tak jako tak očekávám těžký duel. Ústí hodně přebudovalo kádr, připomíná mi to naší loňskou situaci. Máme o soupeři potřebné informace. Zkusíme být aktivní a zkusíme nějaký ten bod vybojovat. Přesto zůstáváme pokorní a máme k Ústí respekt,“ řekl Oulehla.