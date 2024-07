„To je náš úděl, co se dá dělat. Nemáme dlouhodobou koncepci. Jsme rádi, že máme deset kmenových hráčů, kteří mají smlouvu na rok. Není tajemství, že máme potíže s ekonomikou, dlouhodobé smlouvy nám moc nejdou,“ přiznal Vlastimil Gabriel, šéf FK Varnsdorf.

Velkou změnou je pozice trenéra, po dvou letech odešel Miroslav Holeňák, jeho místo zaujal Ivan Kopecký. „Trochu mě jeho odchod překvapil, ale cítil jsem to už v závěru soutěže. Bylo vidět, že přemýšlí o konci. Byla to trochu komplikace, jelikož já si vybírám trenéry, které mám nakoukané. Takže jsem zvolil někoho, koho znám. Ivan Kopecký tady už působil jako asistent Zdeňko Frťaly, tehdy to byla naše nejlepší sezona. Uvidíme, jak to bude fungovat. Hráči jsou zatím spokojení. Jak s trenérem, tak jeho chováním a samotnými tréninky. Věřím, že se zase vytvoří ta parta, která nás zdobila. Věřím, že náš mladý a rychlý tým bude mít velkou soudržnost,“ doufá Gabriel.

Dlouholetý šéf varnsdorfského fotbalu má na trenéry dobrý čich. Přehmatů moc nebylo. „Co se týče trenérů, asi dva,“ mávl rukou. „Ale byl tady Frťala, Křeček, Oulehla, Busta nebo Drsek. Všichni se u nás vypracovali a šli dál. Ivan Kopecký má zkušenosti, asistoval velmi dobrým trenérům. Věřím, že jsem se zase trefil,“ zdůraznil.

Severočechům se prakticky rozpadl útok. Odešel Samko (8 branek), Vojta (7 branek) nebo Hodek (6 branek). V týmu už od konce podzimní části logicky není Firbacher (7 branek). Pryč je také Stránský, Gembický, Polyák a Yuzvak.

„Je ale dobře, že nám zůstala celá obrana, včetně defenzivních záložníků. Celé jaro nám kvůli zranění chyběl Solomon. Věřím, že by zase mohl být výborný, zůstal také Dufek. Určitě potřebujeme doplnit útočnou fázi, dobré by bylo sehnat jednoho, dva hráče,“ pokýval hlavou.

A co nové tváře? Z Liberce přišli Lexa s Hudákem, z Jablonce zase Nikrýn a Kubín. Z Poličky, která hraje krajský přebor, je tady šikovný Camara. V Kotlině zůstává také Hassani Usman, další cizinec.

„Musíme čekat, jestli někdo nevypadne z ligových týmů. Máme rozdělané a slíbené dva hráče,“ hlesl Gabriel.

Varnsdorf má spolupráci s tradičními kluby. Ať už je to Jablonec, Liberec nebo Mladá Boleslav. Jenže i tady nastávají potíže. „Ligové týmy dostanou více peněz. Já chtěl ještě útočníka z Boleslavi, ale oni si nechávají šest, sedm útočníků. Teď ale nemají problém je uživit. Pak jsem chtěl ještě jednoho dorostence, ale toho nám také nepustili,“ pokrčil rameny.

Právě ligové kluby a jejich rezervy Gabriela hodně štvou. Mírně řečeno. „Bude to složitější. Rezervy ligových klubů se podle mě budou tlačit na postup do druhé ligy. Tady dostanou šest miliónů, takže můžou hráče uživit. Pro regionální fotbal je to špatně, ligové týmy si budou hrát na svém písečku. A co pak ty ostatní? Dám vám příklad. Ve druhém kole máme hrát proti béčku Ostravy. Jenže tenhle zápas už je odložený. Bylo nám řečeno, že Baník hraje v týdnu pohár a prý nestačí připravit hřiště na nedělní zápas. Brno prý dělá trávník a nemůžeme s námi hrát v sobotu, ale v neděli. To jsou argumenty, to mi hlava nebere. Je to ale špatně,“ pravil Gabriel.

Cíle Varnsdorfu budou skromné, přesto jeho šéf nechce jenom bojovat o záchranu. „Na jaře jsme hráli dobře, mělo to ale návaznost. Před minulou sezonou odešlo deset hráčů, skoro všichni ze základní sestavy. Podzim se nám nepovedl, ale já v tom pořád viděl něco, co by mohlo fungovat. Na jaře se nám to vrátilo. Rád bych hrál bezstarostný střed, kdyby se nám to povedlo, bylo by to super,“ dodal.

Varnsdorf zahajuje nový ročník druhé ligy v neděli 21. července doma, kdy od 17 hodin hostí Viktorii Žižkov.

