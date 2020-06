Varnsdorfský brankář Miroslav Samoel i přes nepříliš dobré statistiky patří k oporám týmu ze severu Čech. Nejinak tomu bylo i derby na půdě Ústí nad Labem. Svým výkonem přispěl k výhře 3:2, v prvním poločase navíc lapil penaltu, zuby si na něm vylámal ústecký Drame.

„Důležité tři body. Pro nás je každý bodík důležitý. Celkově je to pro nás po pauze fantastických šest bodů ze hřišť soupeřů. Máme tam teď na sestup menší bodový polštářek. Ale musíme ještě nějaké body přidat, abychom se nemuseli koukat pod sebe a mohli hrát naši hru,“ přiznal zkušený varnsdorfský brankář.

Ten musel čelit hned dvěma penaltám. První zlikvidoval, druhou deset minut před koncem proměnil Matějka. „Těžko se k oběma situacím vyjadřovat. Co předcházelo té první jsem neviděl, u druhé jsem si myslel, že to byl souboj tělo na tělo. Ale opravdu to raději nebudu komentovat,“ usmíval se.

„Střelce máme nějak nastudované. Já třeba čekám do posledního okamžiku a snažím se sledovat, kam má střelec nastavenou nohu. U té druhé penalty chyběl kousek. Matějka to narval, ale hodně nahoru. Čekal jsem, že to půjde spíše do strany,“ konstatoval.

V prvním poločase Varnsdorf nesehrál dobrou partii, hře dominovalo Ústí. I díky Samoelovi hosté v pauze drželi remízu 1:1. „Jsem rád, že ta chycená penalta nám v celkovém součtu pomohla. My jsme v tom prvním poločase nehráli dobře, jen škoda, že jsme vyrovnávací gól dostali čtyři minuty před poločasem. Druhý poločas u byl lepší, ta výhra je fakt důležitá,“ zdůraznil.

Po těžkém losu z kraje jarní části teď má před sebou Varnsdorf vesměs týmy, které jsou v tabulce ve stejných vodách. Dnes můžou Severočeši napravit dvě jarní porážky z domácího prostředí, když od 17 hodin hostí Prostějov. „Proč se nám daří venku a ne doma? Tak to fakt nevím. My jsme proti Hradci a Žižkovu nesehráli špatné zápasy, ale nebyl z toho ani bod. Proti Viktorce to byla rovnocenná partie, ovšem soupeř nám dal lekci z produktivity. Neřekl bych, že nám herně sedí více zápasy venku. Teď máme Prostějov a rozhodně ho chceme porazit,“ uzavřel vše.