Druholigový Varnsdorf má nového kouče. A-tým do nové sezóny povede čtyřiapadesátiletý Ivan Kopecký, který byl u historického postupu Varnsdorfu do první ligy coby asistent trenéra. S klubem podepsal roční smlouvu. V týmu nahradil Miroslava Holeňáka. Klub o tom informoval na svých webových stránkách.

Novým trenérem FK Varnsdorf se stal Ivan Kopecký. V Kotlině už působil jako asistent kouče Zdenko Frťaly v (ne)postupové sezoně, trénoval i juniorku Varnsdorfu. Působil například v Opavě, Vítkovicích nebo Baníku Ostrava. | Foto: Tomáš Secký

Ivan Kopecký v devadesátých letech odehrál tři prvoligové sezóny v dresu Drnovic, působil také v první slovenské lize v dresu Trenčína. Herní kariéru ale musel předčasně ukončit pro zranění kolene. Během trenérské štace působil Čáslavi, Teplicích, vedl Jihlavu či Opavu. Několikrát plnil roli asistenta trenéra Zdenka Frťaly. V sezóně 2014/2015 stál Kopecký u historického postupu Varnsdorfu do nejvyšší soutěže, místní prostředí tak dobře zná. Naposledy působil jako asistent trenéra v Baníku Ostrava a následně v libereckém Slovanu, kde skončil před loňskou sezónou po vzájemné dohodě.

Nyní přebírá fotbalisty Varnsdorfu. S klubem podepsal roční smlouvu. Úvodní trénink povede v úterý 18. června.

„Na Varnsdorf vzpomínám jen v dobrém. Tehdy jsem působil jako hlavní trenér U21 a současně jako asistent trenéra Zdenka Frťaly. V té sezóně se nám podařil vykopat postup do první ligy. Byl to velký úspěch jak klub, tak pro celé město. Sice to nakonec nedopadlo, ale ten moment se nezapomíná,“ řekl v rozhovoru pro web fkvarnsdorf.cz.

„Výhodou je, že jsem už ve Varnsdorfu působil a zdejší prostředí znám. Na úvod chci samozřejmě poznat aktuální hráčský kádr a s panem Gabrielem a realizačním týmem začít pracovat na jeho doplnění před začátkem soutěže," pokračoval.

„Příprava na novou sezónu nám bude trvat pět týdnů. V tuto chvíli si chci s každým popovídat a analyzovat hráče, kteří přípravu zahájí a následně doplňovat kádr podle vhodné typologie hráčů. Otázka realizačního týmu je v tuto chvíli ještě v jednání," dodal Ivan Kopecký.