Maličký štírek se v 19. minutě prosadil hlavou a zařídil tak vítěznou domácí premiéru. „No, několik gól hlavou už jsem za svou kariéru dal. Ale moc jich nebylo. Je to asi tím, že jsem zase začal chodit na naše standardní situace. Stálo při mě štěstí, když se tam nedohodl třinecký brankář s obráncem. Míč se ke mě odrazil a já už měl před sebou prázdnou branku. Zase tak těžké to nebylo,“ přiznal s úsměvem sympatický fotbalista.

Severočechům branka pomohla, celý první poločas byli lepším celkem. Ale další trefa už nepřišla. „Pomohlo to, první půli jsme zvládli velmi dobře. Byly tam dvě další situace, které měli skončit gólem. Zápas by se vyvíjel jinak. Po změně stran už byl lepší Třinec, dal do útoku tři vysoké útočníky a jenom to na ně nakopával. Hodně jsme se bránili. Ale o to je ta výhra cennější, když jsme to takhle vybojovali,“ má dost jasno varnsdorfský kapitán.

Ještě nikdy se ve druholigové historii týmu z Kotliny nestalo, že by první dvě kola Varnsdorf nedostal branku. „My jsme se letos chtěli více zaměřit na obranu, minulou sezónu to bylo z našeho pohledu hodně děravé. Měli jsme snad dva a půl gól na zápas, to bylo strašné. Hodně nám samozřejmě pomohl návrat Zbróži (Kristián Zbrožek) a Karla Hasila. Na stoperu vypadají oba dobře, hodně toho hlavou posbírají. Mají na našich čistých kontech velkou zásluhu,“ pochválil své spoluhráče.

Ve 32 letech je rodák z Ukrajiny služebně, ale i věkově nejstarším hráčem varnsdorfské kabiny. Krom fotbalu rozdává mladším hráčům rady a zkušenosti. „Pamatuji si, když jsem přišel do Varnsdorfu. Byl jsem druhý nejmladší. Nedávno jsem nad tím přemýšlím a říkám – sakra, už jsem nejstarší. Vím, že ta tíha zodpovědnosti a hecování je na mě. Pomáhá mi v tom Zbróža, ale třeba i Ondra Bláha, nebo Ondra Kocourek. Zpátky je Radek Porcal. Snad se to vrací do starých kolejí a bude to mít zase řád,“ zdůraznil.

Právě návrat Kristiána Zbrožka a Radka Porcala kapitán Varnsdorfu velmi rád uvítal. „Když odešel po sezóně Míra Samoel, říkal jsem si – tak, z té staré party jsem tu sám. To, že právě Zbróža a Prci jsou zpátky, mě hodně nabíjí. Oba pomůžou k ještě lepší partě a dobrému kolektivu. První dva zápasy se nám podařily, nálada je tak lepší. teď je repre pauza, potrénujeme a doufám, že na první dvě kola navážeme,“ pevně věří Rudnytskyy, který se v létě oženil.

Celý fotbalový národ prožil velmi hektické léto. Druhá liga se po koronavirové pauze dohrávala v kvapíkovém tempu. Přišla malá pauza a hned letní příprava. „Vše bylo v rychlém sledu. V červnu jsme snad sehráli devět zápasů. Bylo to náročné. Krátká pauza vadila jen v tom, že člověk neměl moc času na dovolenou. Ale zase jsme plynule přešli do letní přípravy. Co se stalo, nikdo nemohl ovlivnit,“ pokrčil rameny.

Ačkoliv je ve Varnsdorfu nejstarší, tak na konec kariéry rozhodně nepomýšlí. „Trochu jste mě popíchli s tím označením veterán. V hlavě to mám nastavené tak, že chci hrát, dokud na to budu mít. Zase tak starý nejsem. Díky mladším klukům mám pořád motivaci. Rozhodně nechci další rok kopat nějakou nižší soutěž. Ale jsem soudný, pokud uvidím, že na to už nemám, nebudu nikomu držet místo. Věřím, že se to ale ještě nějaký ten rok nestane,“ konstatoval.

Pavlo Rudnytskyy a první liga? Na lepší angažmá už to asi nevypadá. „Jsem realista. Je mi 32, zůstávám nohama na zemi. Kdyby o mě měl někdo z první ligy zájem, nebránil bych se. Ale to bych musel dát asi dvacet gólů, aby si mě někdo všiml. Takže jich zbývá jenom devatenáct,“ zasmál se na závěr.

Varnsdorf se v pauze utká s Jabloncem

Fotbalisté Varnsdorfu nebudou o reprezentační pauze zahálet. Naopak, v přátelském zápase narazí na velmi těžké soupeře. V pátek se od 10.30 představí na půdě ligového Jablonce nad Nisou. Oba týmy mají ve svých soutěžích po dvou kolech čtyři body, často se tyto celky potkávají také v letní, nebo zimní přípravě. Varnsdorf má na programu třetí druholigový zápas v sobotu 12. září, kdy má před sebou výjezd do Brna, kde ho čeká Líšeň.