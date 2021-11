Nakonec ale svěřenci Pavla Drska třikrát udeřili a vyhráli doma šesté utkání ze sedmi. „Utkání jednoznačně ovlivnila rychlá červená karta. Dlouho jsme si na to zvykali. Prostějov se dostal do vedení, mohl přidat i druhou branku. Nastoupili jsme bez hrotového útočníka, takže už v prvním poločase jsem tam poslal Oliho Velicha. Jsem rád, že právě Oli dal první branku,“ usmíval se Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu.

Severočeši vyrovnali až v 63. minutě. Za dvě minuty je dostal do vedení Dordič, třetí branku přidal v závěru Kouřil, který proměnil penaltu. To už Prostějov hrál i bez vyloučeného Zapletala.

„Červené karty mě hodně mrzí. Zápas jsme si prohráli hlavou. Při první červené tam je hrubá individuální chyba. Zapletal pak dostal čtvrtou žlutou a za deset minut dostal další…Soupeř vyhrál zaslouženě, my jsme mu to ale hodně ulehčili,“ kroutil hlavou Daniel Šmejkal, trenér Prostějova.

První poločas sehrál Varnsdorf špatně, v kabině tam měl Pavel Drsek svým svěřencům hodně co říct. „Petr Papoušek, můj asistent, se zeptal, zda budu řvát. To nemělo cenu, kluci potřebovali uklidnit. Byli nervózní, nemohli se popasovat s tím, že hrajeme proti deseti. Prostějov zalezl a uměl držet míč. My jsme to alibisticky hráli do stran. Navíc se hrálo na špatném terénu. V kabině jsme si v klidu řekli, jak je potřeba hrát a po změně stran se nám to dařilo. Jsem opravdu moc rád, že jsme doma dokázali porazit velmi kvalitního soupeře,“ liboval si Drsek.

„První poločas jsme se drželi, jenže potom nás Varnsdorf dostal pod tlak a vstřelil dvě rychlé branky. Pak přišla ta druhá červená a na vyrovnaní už to prostě nebylo,“ dodal Daniel Šmejkal.

Varnsdorf je aktuálně na sedmém místě, už ve středu ho čeká od 13.30 televizní dohrávka. V přímém přenosu České televize bude hostit Opavu, která má v tabulce stejně bodů.