Severočeši ve středu remizovali s Jihlavou 1:1, pět zápasů tak čekají na výhru. „První poločas se odvíjel v režii hostů. Byli lepší na míči, hlavně se nebáli hrát a chtěli. My jsme naopak působili ustrašeně a mysleli si, že všechno půjde samo. Po podklouznutí Kubisty měl velkou šanci jihlavský Vedral. My měli vlastně jednu příležitost, Schön si ale míč ukopl,“ kroutil hlavou Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu.

Vysočina byla skutečně v prvním dějství živější, směrem dopředu ale nebezpečná nebyla. „První půle byla z naší strany herně dobrá. Hráli jsme tak, jak jsme chtěli, kluci byli často na míči, kombinovali. Chybělo mi ale vytváření šancí, krom hlavičky Vedrala jsme tam nic neměli,“ přiznal Aleš Křeček, kouč Jihlavy.

Po změně stran se situace přeci jen změnila. Misky vah se pomalu převážily na domácí stranu. „Po hodině hry, kdy jsme to trochu prostřídali, se to herně zvedlo. Byli jsme lepší, hra byla kvalitnější a bylo z toho zasloužené vedení. Bohužel jsme to neudrželi. Představoval jsem si, že budeme chtít dát druhou branku. To se nestalo. Věděli jsme, že je Jihlava nebezpečná. Chtěli jsme vyhrát, ale musíme být rádi za remízu,“ dodal Drsek.

„Začátek druhé půle ušel, pak jsme ale vypadli ze hry, hlavně ve středu hřiště. Prohrávali jsme osobní souboje, domácí nás přečíslovali a vrcholem byla inkasovaná branka. Pak jsme to prostřídali a nakonec vyrovnali. Mám rozporuplné pocity. Tady se hraje vždy těžko, Varnsdorf je agresivní, navíc jsme prohrávali. Po prvním poločase jsem si myslel na tři body, nakonec je ale ta remíza spravedlivá,“ uzavřel vše Aleš Křeček.