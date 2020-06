Druhá fotbalová liga pokračuje kvapíkovým tempem. Fotbalisté Varnsdorfu v pátek nečekaně vyhráli 2:1 na půdě Jihlavy a na patnáctý Sokolov mají sedmibodový náskok.

DAVID OULEHLA - trenér FK Varnsdorf. | Foto: Tomáš Secký

Výhru ze hřiště týmu, který bojuje o postup, by rádi potvrdili i v úterý. Od 17 hodin totiž na domácí půdě přivítají ambiciózní Viktorii Žižkov. „Nebudeme si nic nalhávat, výhra z Jihlavy je pro celý tým velkým povzbuzením. Dodá nám to větší sebevědomí, věřím, že nás to zvedlo,“ doufá varnsdorfský kouč David Oulehla.