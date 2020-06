Po dvou porážkách se situace fotbalového Varnsdorfu ve druhé lize trochu komplikuje. Komfortní náskok na patnáctý Sokolov se během týdne snížil na pouhé čtyři body. Svěřenci Davida Oulehly tak musí v dalším kole na domácí půdě nutně bodovat.

David Oulehla - trenér FK Varnsdorf. | Foto: DENÍK/Jaroslav Loskot

Ve čtvrtek 18. června přijede do Kotliny Vyšehrad, který na severu Čech nevyhráli 20 let. Naposledy zde uspěli v roce 2000. V rámci ČFL tady vyhráli 4:1. Varnsdorf má Slavoji co oplácet, na podzim prohrál v Praze 1:3. „Vyšehrad složil velmi zajímavý tým. Na druhou ligu mají velmi zkušený tým. Jeho hráči mají celkově hodně startů v první a druhé lize. Mají prostě něco za sebou. Hodně nepříjemný je na hrotu útočník Čvančara. Mají také nebezpečně standardní situace,“ má jasno trenér Varnsdorfu David Oulehla.