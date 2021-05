Dnes je Zbyněk Přibyl klubovým sekretářem a také vedoucím druholigového A týmu. Pevně věří, že i letos Varnsdorf udrží druhou nejvyšší soutěž. Zároveň připomíná, že sport je tak trochu opomíjen. „Myšlenky na to, že skončím, jsem samozřejmě měl, ale bylo to jen z toho důvodu, že jsem přesvědčený o tom, že v Česku je na sport obecně koukáno opovržlivě," přiznal v rozhovoru pro klubové stránky FK Varnsdorf.

Jak se z vás stal sekretář a jak dlouho tuto práci děláte?

Jeee, to už je pěkná řádka let (smích) Do klubu mě v roce 2009 přivedl jako trenéra k dorostu p. Heinzel společně s p. Dužárem. Poté v roce 2012, když p. Heinzel opouštěl své místo ve vedení klubu FK Varnsdorf, tak mi nabídl, zda bych tuto pozici neměl zájem zastávat po jeho odchodu. Přiznávám, rozhodování to pro mě nebylo lehké, ale po zdravé úvaze, kterou jsem převážně konzultoval s p. Rysem (bývalý šéftrenér SpSM v FK Vdf) a p. Heinzelem (v tu dobu šéf mládeže v FK Vdf), jsem na nabídku kývl.

Jste zároveň i vedoucí A týmu, máte velkou rodinu, do nedávna jste ještě trénoval přípravky. Jak to zvládáte? A co na to vaše rodina? Neměl jste chuť někdy skončit?

Ano, rodinu máme větší nežli jsem plánoval, máme 3 děti a musím upřímně přiznat, že jsem za to moc rád. S trénování přípravek jsem neskončil nadobro, možná se k tomu ještě někdy vrátím. K ukončení trénování dětí jsem měl pár osobních důvodů a ano, jeden z těch důvodů bylo to, že jsem se chtěl více věnovat rodině a pomoci manželce, na které jsem viděl, že tři děti jsou opravdu hodně a že pomoc potřebuje, ale jsem i velice rád, že svým dětem mohu být více na blízku, což samozřejmě rodina oceňuje a hlavně má žena je za to ráda. Práci vedoucího "A" týmu zvládám převážně díky tomu, že je spojena s mou prací sekretáře klubu a že mi tyto dvě funkce do sebe hezky zapadají, dělat to k nějaké jiné práci by bylo logisticky daleko obtížnější. Myšlenky na to, že skončím, jsem samozřejmě měl, ale bylo to jen z toho důvodu, že jsem přesvědčený o tom, že v ČR je na sport obecně koukáno opovržlivě, o financování sportu státem ani raději nechci nemluvit, protože by z toho byl velmi dlouhý článek a tak si kolikrát říkám, že budu raději investovat svou energii někam jinam, kde to někdo ocení. Neustále na mě totiž doléhá pocit, že je pro vrcholnou politiku v ČR sport jen zátěž, který nechtějí řešit a už vůbec ne financovat.

Jste členem zastupitelstva města Varnsdorfu, jak město vnímá fotbalový klub?

Jsem stále pozitivní a věřím tomu, že i přes některé vzájemné výměny názorů je vedení města stále pozitivně naladěné na podporu fotbalu ve Varnsdorfu. Přeci jen si musíme všichni uvědomovat, že FK Varnsdorf je stále, ať chceme nebo ne, největším sportovním oddílem ve městě. Reklama kterou fotbalový klub po celé republice dělá, je nepřehlédnutelná a je to stále jedna z mála pozitivních reklam města. Staráme se o vysoký počet městské mládeže, jedná se cca o 200 dětí, což není zanedbatelné množství a věřím, že i v době po lockdownech, kdy se svět probere z umělého spánku, bude počet minimálně stejný. Jinak jsem to již trošičku zmínil v předešlé otázce, ale jsem přesvědčený, že do podpory sportovních klubů by se měl více zapojit stát a městům pomoci a finančně všechny kluby podpořit.

Jaký je pan Gabriel šéf?

Nevím, zda z taktického hlediska je rozumné na tuto otázku odpovídat (velký smích). Přísný, náročný, rozvážný, moudrý, spravedlivý. Takto když ho budu charakterizovat a přečte si to, tak se snad ani nebude hněvat. Jinak je to cholerik, což máme společné, takže až toto bude číst, tak bych mu nerad byl po ruce a pak po nějaké chvilce už to bude OK (smích). Jinak se musím přiznat, že ve spoustě pohledů na svět, sport, politiku, řešení problémů apod. je pro mě dosti inspirativním člověkem.

Vrátíte se k trénování dětí?

Trénování dětí mě bavilo, ale zároveň jsem cítil, že mě stálo spousty energie. Teď tu energii věnuji svým dětem a uvidíme, kam mé kroky povedou, bude dost záležet také na tom, zda některé z mých dětí bude chtít fotbal hrát.

Jaké období je pro sekretáře nejnáročnější?

Toto období je tu co by dup a už se na něj pomalinku psychicky chystám (smích). Jedná se o posezónní a předsezónní záležitosti, což nastane tento rok od 1. června do prvního mistrovského utkání "A" týmu tj. 25. července a pak ještě prosinec, leden a únor. To letní období je ale opravdu náročné, je o měsíc kratší než zimní a dá se říci, že se v něm připravuje celá následující sezona, ať se jedná o přestupy a hostování nebo o plánování všech zápasových termínů, rozvrhy tréninků a zápasů, naplánování hřišť jak "A" týmu, tak týmů mládežnických. Minulý rok nám vedení města dokončilo výstavbu tréninkového travnatého hřiště a to pro mé plánování tréninků pro všech 12 týmů FK Varnsdorf byla veliká úleva a zároveň usnadnění práce. Mám projeto a zhlédnuto spoustu stadionů a hřišť v ČR a musím říci a zároveň poděkovat městu Vdf, jak dobré tréninkové zázemí zde ve Varnsdorfu máme "palec nahoru"

Co je náplní práce vedoucího týmu?

Jedná se o kompletní logistiku týmu, komunikaci mezi "A" týmem a vedením klubu. Když to tak zhruba v rychlosti shrnu, tak je to: právě teď rozhovor + komunikace s tebou , dodání podkladů pro web: kádr, pozápasové rozhovory hráčů, focení + fotky hráčů, výsledky, info o hráčích, termíny zápasů apod. Zajistit chod týmu: obj. tréninkových hřišť, evidence tréninků – kdy, kde, počet lidí, seznamy hráčů, PR akce „A“ týmu – školka, nábory apod. Při domácím zápase: udělat zápis o utkání, porada delegátů + rozhodčích, servis v kabině hráčům + realizačnímu týmu, aby bylo vše připraveno na utkání, tak jak by to mělo v profesionálních soutěžích být. To vše platí také pro venkovní zápasy a ještě k tomu samozřejmě přibude naplánování cest k zápasům, plánování obědů event. večeří apod.

Jaká je vaše pracovní doba?

24/7 (velký smích). Dá se říci, že to tak opravdu je, ale ve fotbale to asi ani jinak nejde. Neustále někdo volá a má různé dotazy, je spousta věcí, které se jinak řešit nedají V této době je to ještě umocněno dobou covidovou, kdy musíme pravidelně podstupovat PCR testování a řešit výsledky testů event. uvalení do karantény apod. Někdy přijdou výsledky testů v noci a pokud má někdo pozitivní výsledek, tak se to opravdu musí vyřešit hned, neboť druhý den se hraje zápas.

Fotbal znáte i ze hřiště. Kde vám bylo líp, na hřišti nebo za stolem?

Jak jsem již podotkl, jsem impulzivní cholerik plný vášně a tak mi fotbal na hřišti dokázal pomoci vypustit emoce z hlavy ven, ale jako funkcionář už se člověk musí chovat více kultivovaně (velký smích) a tak se o to alespoň snažím. Jako hráč jsem si neuměl představit, že bych někdy měl být funkcionářem fotbalového klubu a dnes jako člen vedení klubu a zároveň mladý pán v letech si již neumím představit, že bych měl hrát fotbal na velkém hřišti (velký smích).

Přibylo vám s covidem více práce?

Covid mi přidělal razantně více práce a to té nepříjemné, administrativní. Objednávání testování, testování, dezinfikování, omezení regenerace, různá opatření při cestování busem k utkání, pobyt v kabině, nestýkání se, online semináře a porady, archivace výsledků testů, komunikace s hygienickými stanicemi a to jsem asi ještě nevyjmenoval vše, ale každý si to zajisté dokáže představit, neboť to dnes zažívají skoro všichni skoro ve všech profesích.

Jaký je váš tip na umístění?

Covid jsem prodělal někdy v listopadu, od té doby jsem stále negativní, ale co se týče umístění a výsledků FK Vdf, tak jsem neustále pozitivní (smích). Nebudu tipovat jak skončíme v konečné tabulce, ale jsem přesvědčený, že od sestupu budeme mít slušný bodový rozdíl. Momentálně se nám nedaří při zápasech skórovat, ale věřím, že to prolomíme a v posledních pěti zápasech uděláme 7 - 9 bodů.

Zdroj: fkvarnsdorf.cz