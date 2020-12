„Dostal jsem nabídku od pana Gabriela (sportovní ředitel FK Varnsdorf – pozn.autora) a také Davida Oulehly. Neváhal jsem ani minutu. Varnsdorf potřeboval pomoct. Je to pro mě srdeční záležitost. Ukončil jsem kariéru, má zdravotní stránka už nebyla taková, jako předtím. V hlavě jsem si všechno srovnal. Věřím, že do budoucna to je správný krok,“ přiznal bývalý varnsdorfský kapitán.

Porcal chytal ve Varnsdorfu v letech 2010 - 2016 a 2017 - 2019. Mezitím si odskočil do prvoligového Liberce, kde si však nezachytal. V létě 2019 odešel do Slovácka, kde se dočkal vysněné ligové premiéry (porážka 0:3 na Slavii). Celkově si na Moravě připsal pět ligových startů, chytal i proti Spartě, které fandí. „Moje kariéra byla dobrá. Nikdo mě v životě nepomohl, vše jsem si musel tvrdě vybojovat. Za těch pár ligových startů jsem rád. Pamatuji si zápas proti Slavii, to byl pořádný hukot. Chytal jsem proti Spartě. Byli proti mně hodně kvalitní hráči, užil jsem si to. Samozřejmě je to oproti druhé lize obrovský rozdíl. Ke vší úctě k Varnsdorfu je to fakt úplně jiný level,“ poznamenal.

Na Slovácku měl smlouvu do léta. Ještě před dohodou s Varnsdorfem byl rozhodnutý, že s aktivní kariérou praští. „Přesně tak. I kdyby se Varnsdorf neozval, skončil bych. Jsem vlastně stále hráčem Slovácka. Musím říct, že tamní kraj je hodně specifický. Lidé vás potkali na ulici, zdravili a byli s vámi. Pamatuji, jak jsem udělal proti Opavě tu šílenou chybu. Lidé mě říkali, ať si to tak neberu a že jsou se mnou. Sklípky? Ale jo, navštívil jsem. A pamatuji si to,“ zasmál se.

Porcal si svůj konec načasoval právě ve chvíli, kdy ze Slovácka odešel talentovaný Matouš Trmal. V té době tak prvoligový klub přišel o první dva brankáře. „Byla to náhoda. Já oznámil konec a pak Matouš odešel do Portugalska. Je to pro český fotbal zajímavý talent. Slovácko bylo v ošemetné situaci. Ale je tam Vít Nemrava, ze Slovenska přišel Bajza. Takže v brance to mají teď v pohodě,“ zdůraznil.

Své zkušenosti tak předává třem mladým varnsdorfským brankářům. Posuďte sami. Adam Richter, ročník 1998. Martin Vaňák, ročník 2000. K tomu dorostenec Tomáš Hladík. „S Davidem Oulehlou hodně věcí konzultujeme a radíme se. Kolikrát dá na naše rady. V tomhle se můžeme s Honzou Filipem (kondiční trenér FK Varnsdorf – pozn. autora) ještě zdokonalovat. Já bych to chtěl jako trenér brankářů, nebo asistent dotáhnout výš. Mám ambice na první ligu. Tohle mě naplňuje, jinak bych do toho nešel. Dlouho jsem měl v hlavě, že až přestanu chytat, chci zůstat u fotbalu,“ prozradil.

Že by byl pro Varnsdorf záložním brankářem v případě nepředvídatelných absencí současných varnsdorfských můžu v rukavicích? To ne. „Nemám tady registračku, jsem pořád hráč Slovácka. Takže to fakt nehrozí. Ale je pravda, že bych si rád zachytal pro srandu, v nižší soutěži. Budu to řešit příští rok,“ konstatoval.

Ačkoliv se narodil v Rakovníku, zakořenil na severu Čech na hranicích s Německem. „Zažil jsem tu krásných deset let. To se vám pak vryje pod kůži. Když potřeboval Varnsdorf pomoct, prostě jsem musel. Tady jsem zakořenil a nejspíš tady zůstanu,“ má jasno.

Posouvat mladé brankáře, pracovat s jejich hlavou, ale také držet pohodu v boji o post jedničky. To jsou aktuální úkoly Radka Porcala. „Jsou to mladí, ambiciózní kluci. Musíme pracovat na tréninku hlavně s jejich hlavou. Musí to mít nastavené tak, že když nebudou chytat, musí se kousnout. Aby nebyly problémy. Tady to naštěstí nehrozí,“ připomněl.

„Sám jsem to zažil. Nebudu nikoho jmenovat. Mě osobně to neotrávilo, byl jsem vždy nad věcí. Ale tým tohle většinou dokáže vycítit. Pak je to velký problém. Jeden musí z kola ven, nemůžou být dva kohouti v jednom kurníku. Brankářský post je hodně specifický, je potřeba hodně práce. Vše, co jsem se naučil, bych rád přenesl do mého tréninku,“ řekl.

Často se také říká, že brankáři jsou „divní“. Co na to Porcal? „Doufám, že já jsem divný nebyl. Možná si to někdo myslel, ale nikdo mi to neřekl. Je ale pravda, že brankáři jsou prostě specifická skupina,“ dodal na závěr.