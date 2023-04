Fotbalisté Varnsdorfu získali v nedělním zápase druhé ligy v Olomouci proti tamnímu béčku bod za remízu 1:1. Severočeši si ho zasloužili za lepší výkon ve druhém poločase, plichtu zařídil Tanko.

Varnsdorf (tmavé dresy) remizovali v Olomouci s tamní rezervou 1:1. | Foto: DENÍK/David Kubatík

Úvod utkání nezastihl Varnsdorf v dobré kondici, Hanáci lépe kombinovali a diktovali tempo hry. Už po deseti minutách hry pláchl Kramář v pokutovém území Kouřilovi, který si pomohl faulem a hlavní sudí nařídil pokutový kop. I když Vaňák vystihl stranu a na míč si sáhl, Michal Galus poslal domácí tým do vedení.

Svěřenci Miroslava Holeňáka se poté dostali více do hry. Ve dvacáté minutě centroval na zadní tyč Ondráček, kde se prostor snažil uzavírat osamocený Richter, ten ovšem ve skluzu netrefil míč. Ve 27. minutě získal vysokým presinkem míč Tanko, jenže v dobré palebné pozici jen těsně minul vzdálenější tyč. Po půl hodně hry vystihl rozehrávku Varnsdorfu Filip Urič a řítil se nikým nebráněn na Vaňáka, který mu ale vyběhnutím zmenšil střelecký úhel a nakonec jej vychytal skvělým zákrokem!

Před koncem prvního poločasu ještě hledal Schön přízemním centrem Tanka v malém vápně, míč však pouze proletěl před Stoppenem. V úplném závěru se do zakončení ještě dostal po pěkné kombinace Omsnačík, jeho pokus ale zmařil hvizd sudího pro postavení v ofsajdu. Do kabin se tak šlo za stavu 1:0 pro Hanáky.

Varnsdorf ve druhém poločasu zlepšil hru a více kombinoval. Doplácel ale na nepřesnost ve finální přihrávce. Po hodině hry přišel zajímavý centr do pokutového území, razantní hlavička Richtera ale mířila na střed brány. Dvacet minut před koncem hrací doby dostal nadýchaný míč za obranu Schön, sám se ale dostal do ostrého úhlu, ze kterého se ještě pokusil centrovat do vápna. Míč z jeho kopačky ale skončil na horní síti.

Odměna za zlepšenou hru přišla pro Varnsdorf v 80. minutě, kdy po rohovém kopu nejlépe zorientoval ve vápně Abdullahi Tanko a nekompromisní střelou srovnal na 1:1. V závěru už si ani jeden z týmů nevypracoval gólovou situaci, body se tak na Hané dělily.

Ohlasy trenérů:

Miroslav Holeňák: „Jsem rád, že vedle mě sedí Gusta Chromý, můj trenérský guru. Dokonce k nám do kabiny přišel Petr Uličný a vyprávěl nám tam vtipné historky. Hodnocení zápasu? My jsme do utkání vstoupili přesně naopak, než jsme chtěli. Chtěli jsme být aktivnější a zatlačit Olomouc. Bylo to ale přesně obránce, naši kluci byli všude pozdě, domácí hráli velmi dobře a zaslouženě šli do vedení. A to náš ještě při velké šanci Uriče podržel brankář Vaňák. My jsme se dvacet minut hledali. Postupně se hra vyrovnala, po změně stran se domácí logicky více soustředili na obranu, nešli už tolik do rizika. Naše převaha ale byla jalová, drželi jsme míč, ale šancí moc nebylo. Kombinačně jsme Olomouc přehrávali, v akcích jeden na jednoho ale nikoliv. Naštěstí jsme po standardní situaci vyrovnali. Podle mě ale zaslouženě, protože jsme si za tím šli. Remíza je spravedlivá.“

Augustin Chromý: „Děkuji Mírovi za pochvalu, je to přátelská atmosféra, tak by to mělo vypadat. Na hřišti jsme si ale nic nedarovali. Myslím si, že to bylo kvalitní utkání, byla tam spousta dobrých věcí. Vstoupili jsme do toho velmi dobře, dostali se do vedení. Urič pak šel sám na brankáře, na druhé straně měl podobnou šanci Tanko. Po změně stran si svou daň vybral náročný styl naší hry v první půli. Musel jsem to prostřídat. Varnsdorf šel do rizika, na míči má silné hráče. Vše vygradovalo vyrovnávací branku. Mě to mrzí, jelikož jsme opravdu poctivě bránili. Ztráta dvou bodů na domácím hřišti trochu bolí. Ale věřím, že se budeme ještě zlepšovat.“

SK Sigma Olomouc B - FK Varnsdorf 1:1 (1:0)

Branky: 11. Galus z pen. – 80. Tanko. Rozhodčí: Raplík – Dohnálek, Bureš. ŽK: Galus, Mikulenka - Kouřil. Diváci: 227.

FK Varnsdorf: Vaňák – Richter, Kouřil, Kurka (71. Švanda), Zbrožek (84. Penc) – Bláha (C), Samko (84. Kubista) – Schön, Osmančík (63. Rudnytskyy), Ondráček (63. Dufek) – Tanko.