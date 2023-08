Varnsdorfská nepohoda se prohlubuje. Svěřenci Miroslava Holeňáka nezvládli domácí duel s Táborskem, kterému podlehli 0:2 a v druholigové tabulce jim patří šestnácté místo.

Varnsdorf doma podlehl Táborsku 0:2. | Foto: Tomáš Secký

Za deštivého počasí začali lépe hosté, kteří byli od úvodních minut aktivnější a drželi míč častěji na svých kopačkách. První větší šance přišla až po dvaceti minutách hry. Nabídku za obranu dostal Dordič, který se z hranice malého vápna snažil propálit Kouřila s Pešlem, jenže neuspěl. O dvě minuty později na druhé straně napřáhl Ambler, který chtěl uklidit odražený míč, ale ani jeho pokus se neujal. Hosté šli do vedení po půl hodině hry. Střelu Petra Plachého z velkého úhlu nejdříve tečoval obránce Ambler, poté míč vypadl z rukavic i Pešlovi a skončil v síti.

Varnsdorfský kouč Miroslav Holeňák udělal do druhého poločasu hned dvě změny v sestavě. Ze hřiště odešli Osaghae s Dufkem, do hry šli novic Kosař a Dufek. A hra domácích ožila, jenže chyběla přesnost ve finální přihrávce. Druhé dějství tak moc fotbalové radosti nepřineslo. Hra byla často přerušována nedovolenými zákroky či střídáními. Táborsko se soustředilo na defenzívu a hrozilo z rychlých protiútoků. Jeden takový proměnilo deset minut před koncem hrací doby. Přízemní centr z pravé strany uklidil do sítě Jan Mach a zvýšil na rozdíl dvou branek. Severočeši v závěru zápasu hráli vabank, ani přes řadu standardních situací si však vyloženou šanci nedokázali vypracovat.

Důvěra trenéra Holeňáka mě přesvědčila, říká nový kanonýr Varnsdorfu

OHLASY TRENÉRŮ

Miroslav Holeňák (FK Varnsdorf): „Převládají ve mně smíšené pocity. Jsme smutní, že jsme zápas nezvládli. Věřili jsme si, že vyhrajeme a odrazíme se ode dna. To se nám nepovedlo. Oproti soupeři nám chyběla dravost. První gól byl trochu laciný a pro nás nešťastný. Neměli jsme ho dostat. Bohužel jsme se tím dostali ještě pod větší tlak. Z naší strany pak byla ještě větší křeč. Možná jsme opticky v druhém poločasu měli tlak, ale chybí nám kvalita ve finální fázi. Bylo to strašně hektické, zbytečně jsme ztráceli míč. To nás sráželo a Táborsko vyjíždělo do brejků. Druhou brankou nás soupeř srazil úplně.“

Roman Nádvorník (FC SILON Táborsko): „Musím říct, že jsem nesmírně šťastný, že jsme utkání zvládli. Vůbec si nemyslím, že by Varnsdorf měl být na té pozici, na které se momentálně pohybuje, protože kvalitu má daleko vyšší. I když jsme jeli hrát k poslednímu mužstvu, věděli jsme, že to bude hrozně těžký zápas. Soupeř totiž chce hrát fotbal za každého stavu. Což je super. My se o to snažíme taky. Jsem rád, že se nám povedl vstup do soutěže a že jsme dnešní zápas zvládli do vítězného konce.“

FK Varnsdorf - FC SILON Táborsko 0:2 (0:1) Branky: 32. Plachý, 82. Mach

FK Varnsdorf: Pešl – Ambler (69. Omon), Kouřil, Kubista, Švanda – Kříž (46. Dufek), Samko – Osaghae (46. Kosař), Gembický (55. Hodek), Stránský – Rudnytskyy (55. Firbacher).

Táborsko: Pastornický – P. Plachý, Tusjak, Koné, Foltyn – Bláha, Sojka (67. Skopec), Dordić (74. Šašinka), Varačka, Kateřiňák (85. Javorek) – Matoušek (74. J. Mach).

AUTOR: Tomáš Secký/fkvarnsdorf.cz