Jednadvacáté kolo druhé nejvyšší fotbalové soutěže uzavřel duel Varnsdorfu s béčkem Slavie. Severočeši se během jednoho týdne představili podruhé na vlastním hřišti a chtěli se fanouškům odvděčit za špatný výkon proti Dukle. Povedlo se, Varnsdorf urval těsnou výhru 1:0.

Fotbalisté Varnsdorfu doma porazil rezervu pražské Slavie 1:0. | Foto: Tomáš Secký

Úvod utkání byl ale z obou stran poměrně opatrný. Byť měl optickou převahu Varnsdorf, první větší šanci si připsala rezerva Slavie. Singhateh se dostal za domácí obranu a už zvedal ruce, jeho radost ale zastavil sudí pro postavení v ofsajdu. O pár minut později přišel Labíka centr na zadní tyč, který chtěl uklidit opět Singhateh, pozorný Vaňák ale za sebe míč nepustil. Domácí o sobě dali vědět ve 38. minutě. Dufek hledal zpětnou přihrávkou Osmančíka, který ale v pádu těsně minul tři tyče. Mrzet ho to ale nemuselo. Varnsdorf v druhé minutě nastavení prvního poločasu zahrával rohový kop, který propadl až na zadní tyč, kde byl připravený Pavel Osmančík a hlavou otevřel skóre.

Do druhé půle šla obě mužstva bez změn v sestavě. Slavia zařadila druhý rychlostní stupeň a byla častěji na míči. Doplácela ale na přesnost ve finální přihrávce. Aktivně hrající Singhateh se v 50. minutě po krásné kombinaci hostů opět ocitl za varnsdorfskou obranou a přehodil Vaňáka. I na podruhé mu radost zhatil sudí pro ofsajd. Slavia i nadále obléhala pokutové území Varnsdorfu. Po hodině hry se po skrumáži ve vápně dostal k míči Šubert, jehož střelecký pokus do šibenice vytáhl skvělým zákrokem Vaňák na roh.

Zbytek zápasu docházelo často k přerušování hry. Na vině byly jak fauly, tak střídání na obou stranách. Varnsdorf nakonec udržel náskok z prvního poločasu a v tabulce zůstává pátý s 34 body. Slavie je poslední s dvaceti body.

Marek Jarolím (trenér Slavia Praha B): „Jsem zklamaný z výsledku. Na druhou stranu jsem na kluky pyšný, jak moc to Varnsdorfu ztížili. Domácí mají dobrý tým. My nechceme hrát fotbal, který povede jenom k bodům. Tady je tlak na herní projev a způsob hry. Nemáme složený tým z hotových hráčů, kluci potřebují čas. Ale ten zase nemáme. Myslím si, že jsme tam měli dvě výborně sehrané situace, které rozhodčí posoudili jako postavení mimo hru. Někdy jsme to mohli vyřešit lépe. Na hřišti nechali kluci maximum, to je dobře. Ale opět to bolí, opakuje se to. Jako naposledy proti Opavě, kterou jsme přehrávali, ale body zase nemáme.“

Miroslav Holeňák (trenér FK Varnsdorf): „Musím pochválit Máru i celou Slavii. Udělali nám to opravdu těžké. Předvedli výborný výkon, hráli prostě dobře. Dlouho nás tady tak někdo nepřehrával. Měli jsme štěstí, v závěru poločasu jsme tam ze standardní situace dali branku. Potom do toho kluci dali srdíčko, velkou poctivost a odhodlání. Bylo vidět, že to hráči chtějí zvládnout, odmakali to, za to jim samozřejmě moc děkuji.“

FK Varnsdorf - Slavia Praha B 1:0 (1:0)

Branka: 45. + 2. Osmančík. R: Dorušák. ŽK: 1:2, 985 diváků.

FK Varnsdorf: Vaňák – Kurka, Kouřil, Zbrožek, Ludvíček (54. Švanda) – Bláha, Dufek (80. Penc) – Schön, Ondráček (80. Kubista), Osmančík (68. Rudnytskyy) – Tanko.