„I když jsme v zápasu proměnili řadu šancí, tak se stejně objevilo několik akcí, které jsme nedotáhli. Ale jasně, zase chápu, že nemůžeme z každé akce dát branku. Zlepšení tam ale je. Zápas nám vyšel, ale budeme radši, abychom bodovali za týden s Opavou. Uvědomujeme si, že nás čeká velmi těžký soupeř, bude to úplně rozdílný zápas. Půjdeme do něho s pokorou a budeme chtít přenést výsledky z přípravy do mistrovských utkání, což bude ten nejtěžší úkol. Ale věřím, že se nám to povede,“ pevně doufá Miroslav Holeňák, varnsdorfský lodivod.

V sestavě Varnsdorfu se objevil teplický Matyáš Vachoušek, který se blýskl jednou trefou. „Matyáš odehrál druhý poločas, připsal si branku. Výkonnost ovšem bude muset ještě prokázat v dalších trénincích a zápasech, je tu s námi doslova pár hodin. Velké změny už by nastat neměly, maximálně přijde ještě jeden, dva hráči,“ doplnil vše Holeňák.

První mistrovský zápas sehraje Varnsdorf v neděli 31. července od 17 hodin doma proti Opavě.

FK Varnsdorf - Slovan Velvary 8:1 (3:0)

Branky: Kříž, Ondráček, Rudnytskyy, Vachoušek, Schön, Samko, Dordič, Tanko – Vopat.

Výsledky Varnsdorfu v letní přípravě:

Teplice 3:2, Hradec Králové 1:3, Jablonec 2:1, Mladá Boleslav 1:1, Liberec B 5:0, Velvary 8:1.