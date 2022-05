„Hráli jsme proti dobrému soupeři, který hraje dobrý a kombinační fotbal. My jsme se na dobrého soupeře chtěli nějak připravit. Domácí nás hodně dostupovali, trápily nás navíc zbytečně ztráty a nepřesnost. Je potřeba říct, že výsledku by slušela remíza 2:2 nebo 3:3. Jinak je ale dělba bodů zasloužená,“ hodnotil utkání Jan Kameník, kouč Jihlavy.

Šance byly k viděn hlavně ve druhém poločase, ale oba brankáři nakonec udrželi čisté konto. Domácí Martin Vaňák dokonce podruhé v řadě. Za domácí se neprosadil ani Bojan Dordič, nejlepší varnsdorfský střelec, který dal 15 branek a byl druhým nejlepším kanonýrem celé soutěže.

„Já musím souhlasit s Honzou. Zápasu by slušelo více branek. Oba týmy chtěly vyhrát, oba se mohly posunout v tabulce o něco výš. Začali jsme slušně, ale Jihlava si dokázala poradit s naším napadáním. Reagovali jsme na to střídáním. Jihlava ale hrála pěkný fotbal, my jsme hrozili z brejků. Je škoda, že jsme utkání nedovedli do vítězství. Celkově kluci působili utahanějším dojmem,“ přiznal Pavel Drsek, kouč Varnsdorfu.

Ten po roce a půl na varnsdorfské lavičce končí, tým dovedl k výbornému umístění, které by před sezonou čekal jenom málokdo.

„Před sezonou bych to bral všemi deseti, kord po prvním kole, kdy jsem byl hodně nespokojený. Pak se to dobře rozjeli, hráči nabrali sebevědomí. Po prvních dvou jarních kolech jsme si mysleli, že můžeme zaťukat na baráž. Rozhodl ale duben, kde jsme uhráli pouze sedm bodů. Na druhou stranu jsme v posledních třech zápasech uhráli taky sedm bodů. Ve finále můžeme být spokojeni,“ zdůraznil Drsek, který v zápětí dodal: „Chci poděkovat panu Gabrielovi i všem lidem v klubu. Spolupracoval jsem tady s fantastickými lidmi. Musím poděkovat mojí rodině, která byla hodně trpělivá. Moc času jsem doma netrávil.“

FK Varnsdorf - Vysočina Jihlava 0:0

R: Krejsa - Matoušek, Hádek. ŽK: Dordič, Kouřil, Bláha, Porcal - Vedral, Fila. Diváci: 435.

Varnsdorf: Vaňák – M. Richter, Kouřil, Kubista, Heppner (79. Bína) – Ondráček (46. Kocourek), O. Bláha, D. Žák, Radosta (80. Pajkrt) – Rudnytskyy (46. Schön), Dordić.