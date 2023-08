Tak trochu to vypadalo, že se z utkání na na Julisce proti Dukle nepoučili. Fotbalisté Varnsdorfu znovu nezvládli první poločas a proti Spartě B nabrali dvoubrankové manko. Po změně stran se ale zvedli a nakonec zachránili remízu 2:2.

Varnsdorf doma remizoval se Spartou Praha B 2:2. | Foto: Tomáš Secký

Severočeši ale stále čekají na první vítězství, po pěti kolech mají tři body za tři remízy. „No, radši bych už zápasem nudil a vyhrál,“ usmál se Miroslav Holeňák, kouč Varnsdorfu.

Sparťanští mladíci předvedli dobrý první poločas, ačkoliv úvodních deset minut byl aktivnějším týmem Varnsdorf. Ve 12. minutě ale fauloval Švanda a následnou penaltu proměnil Schánělec. „Asi byla, když jí pan sudí zapískal. Nemám s tím problém,“ podotkl Holeňák. Pět minut před odchodem do kabin vystihl domácí rozehrávku důrazný Horák, který dal hostům dvoubrankový náskok.„Já si myslím, že jsme v prvním poločase zase tak herně nepropadli. Ale tady musím pochválit Spartu, které nabídnuté situace řešila daleko lépe, než my,“ přiznal Holeňák. „Pro nás se to vyvíjelo velmi dobře. Dali jsme dvě branky a měli tam další zajímavé šance. Tušili jsme, že to tady ale nebude jednoduché,“ vyjádřil se k první půli také Petr Janoušek, kouč Sparty B.

Léčba šokem na Dukle zabrala. Bude to stačit na sparťanské mladíky?

Více než tisícovka diváků ale viděla po změně stran jiný obraz hry. Varnsdorf se zlepšil, jeho hru oživil střídající Solomon. V 73. minutě dostal domácí na koně Hodek, který se dobře zorientoval ve skrumáži a propálil vše, co mu stálo v cestě. Za další tři minuty se z levé strany prosadil Firbacher, který vstřelil svůj čtvrtý gól v sezoně. Velkého obratu se nakonec Varnsdorf nedočkal.

„Po změně stran nám nezbývalo nic jiného, než se pokusit alespoň vyrovnat. To se povedlo, maličko jsem doufal ve třetí branku. Takže za druhý poločas pochvala, ale rozhodně nesmíme předvádět takové lacinosti, jako v první půli,“ dodal Holeňák. „Vzhledem k vývoji asi zasloužená remíza, ale myslím si, že jsme mohli vyhrát. Po změně stran jsme nepochopitelně dostali domácí zpátky do hry. Varnsdorf se chytil a vyrovnal, my naopak propadli.,“ uzavřel vše Janoušek.

FK Varnsdorf - Sparta Praha B 2:2 (0:2)

Branky: 73. Hodek, 76. Firbacher - 12. Schánělec (PK), 40. Horák. R: Bělák. ŽK: 2:4, 1049 diváků.